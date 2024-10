Fifa z dvomljivimi praksami: Ogled SP 2026 le za bogataše?

Nogomet je v Evropi in Južni Ameriki znan kot šport 'običajnih' ljudi z dostopnimi cenami, vendar to ne velja za ZDA, kjer športi izkoriščajo predvsem kapitalni potencial. Naslednje svetovno prvenstvo bo v Severni Ameriki, kjer pa FIFA (kot kaže) ne bo omejila cen vstopnic, ampak je že uvedla vprašljive marketinške poteze za povečanje dobička, pri čemer bodo največjo škodo utrpeli navijači.

Superliga, nikoli uresničeno tekmovanje, ki so ga leta 2021 predlagali najbogatejši evropski klubi, je naletela na velik val neodobravanja, še posebej med navijači v Angliji. Navijači so množično protestirali proti ideji, saj so v njej videli oddaljevanje nogometa od njegovih tradicionalnih vrednot in dostopnosti za širše množice. Po njihovem mnenju je bil predlog Superlige namenjen predvsem zaslužku najbogatejših klubov in lastnikov, kar bi lahko izničilo tekmovalni duh in povezanost z lokalnimi skupnostmi. Če bi to tekmovanje pomenil konec manjšim in manj premožnim klubom, se zdi, da nove cene vstopnic, ko se pogovarjamo o reprezentančnem nogometu, pomenijo konec za manj premožne ljubitelje nogometa in svojih reprezentanc.

Protesti proti superligi so bili množični in glasni. FOTO: AP

Nogomet je dolga leta veljal za šport, dostopen množicam, a zadnji dogodki in trendi kažejo, da se vse bolj preoblikuje v luksuzno dobrino, dostopno le premožnejšim. Tradicionalno je nogomet v Evropi ohranil svojo dostopnost, kar se je nekako poznalo tudi na letošnjem Euru. Cene vstopnic za skupinske tekme so bile relativno ugodne, začenši pri 30 evrih, medtem ko so vstopnice za finale dosegle tudi 2000 evrov. Kljub temu so se evropski organizatorji trudili ohraniti dostopnost, saj so bile nekatere vstopnice za finale na voljo že za 95 evrov.

Turški navijači na Euru, ko je reprezentanca igrala proti Avstriji. FOTO: AP

Ko pa nogometni dogodki prestopijo Atlantik, je slika precej drugačna. V ZDA, kjer šport spremlja ultrakapitalističen pristop, cene vstopnic za največje dogodke pogosto presežejo zmožnosti povprečnega navijača. Povprečna cena vstopnic za tekme NFL znaša okoli 124 evrov, pri čemer to velja zgolj za redni del sezone. V končnici cena vstopnic naraste na več kot 300 evrov. Povprečne cene za tekme NBA se gibljejo med 96 in 557 evrov, odvisno od ekipe, v končnici pa navijači za vstopnice plačujejo tudi več tisoč evrov.

Družina Kardashian spremlja tekmo lige NBA. FOTO: AP

Zato se že zdaj porajajo skrbi glede cen vstopnic za prihajajoče svetovno prvenstvo, ki ga bodo leta 2026 gostile ZDA, Kanada in Mehika. FIFA je že uvedla kontroverzni model prodaje vstopnic, kjer morajo navijači sodelovati v digitalnih odpiranjih 'paketkov' prek platforme FIFA Collect. Prvi model vključuje zbiranje digitalnih sličic, ki navijačem, seveda ob polnem 'albumu', omogočajo sodelovanje v žrebu za pravico do nakupa vstopnic po redni (!) ceni. Povprečno morajo zbiralci za popolnitev albuma odšteti več kot 300 evrov.

Če so bile v preteklosti priljubljene nogometne sličice v fizični obliki, so zdaj v porastu tudi digitalne različice. FOTO: AP

Drugi model, imenovan 'Glory Packs', pa navijače stane od 455 do 660 evrov zgolj za pravico do nakupa dveh vstopnic za tekme skupinskega dela v določenem kraju. Pri tem kupci ne morejo izbirati sedežev, saj so ti dodeljeni samodejno. Kljub visokim cenam so bili paketi hitro razprodani, kar pa verjetno ni posledica povpraševanja "pravih navijačev", temveč preprodajalcev. Zanimivo je, da se na svetovno prvenstvo zaenkrat še ni uvrstila nobena reprezentanca, razen gostiteljic, prav tako pa še ni določenih prizorišč tekem, na katerih bodo gostiteljice igrale. To pomeni, da 'pravi navijači' sploh še ne morejo vedeti, kje bo igrala njihova reprezentanca, medtem ko bodo preprodajalci lahko te iste vstopnice kasneje preprodajo za občutno višje zneske.

Takšne so bile cene 'pravic', ki so zagotovile nakup vstopnic v določenih mestih. FOTO: FIFA