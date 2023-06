Fifa za gostitelja letošnjega klubskega SP izbrala Džedo

Turnir bo potekal predvidoma od 12. do 22. decembra. Po trenutnem formatu bo igralo sedem klubov, vključno z zmagovalcem evropske Lige prvakov. Trenutni format turnirja vključuje sedem ekip, ki tekmujejo za naslov na prizoriščih v državi gostiteljici v obdobju dveh tednov.

Kot vselej bodo tako nastopili zmagovalci celinskih klubskih tekmovanj, in sicer prvak azijske lige prvakov AFC, afriške lige prvakov Caf, pokala prvakov Concacaf (Severna, Srednja Amerika in Karibi), pokala prvakov tekmovanja libertadores Conmebol (Južna Amerika), lige prvakov OFC (Oceanija) in evropske lige prvakov, skupaj z državnim prvakom države gostiteljice.

Nastopili bodo Manchester City, japonska zasedba Urawa Red Diamonds, egiptovski Al Ahly, mehiški Leon ter novozelandski Auckland City in savdska zasedba Al-Itihad. Zmagovalec pokala libertadores bo znan 4. novembra.