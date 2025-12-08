FIFA za SP 2026 uvedla obvezne triminutne premore za ohladitev

Na vsaki tekmi bo, ne glede na to, kje se bo igrala, ne glede na to, ali bo na stadionu streha in ne glede na temperaturo, triminutni odmor za hidracijo, je dejal glavni organizator mundiala Manolo Zubiria.

Vsak polčas bo po 22. minuti igre prekinjen za tri minute, da se lahko nogometaši okrepčajo in osvežijo s pijačo, čas prekinitve pa bodo nadoknadili v sodnikovem dodatku.

Odločitev je bila sprejeta po posvetovanju s trenerji in televizijskimi hišami, z namenom, da bi "dali prednost dobremu počutju igralcev". V Združenih državah, Mehiki in Kanadi, ki bodo gostile turnir, se namreč pričakujejo visoke temperature.