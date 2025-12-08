Svetli način
Nogomet

FIFA za SP 2026 uvedla obvezne triminutne premore za ohladitev

Washington D.C., 08. 12. 2025 19.22 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
1

Mednarodna nogometna zveza FIFA je sporočila, da bo vsak polčas tekem svetovnega prvenstva leta 2026 vključeval triminutni premor za ohladitev. Dogajanje na zelenici bo ne glede na vremenske razmere prekinjeno po 22. minuti igre v polčasu, da se bodo lahko nogometaši osvežili s pijačo. Ukrep je bil uveden z namenom skrbi za dobro počutje igralcev, saj se v državah gostiteljicah - Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi - pričakujejo visoke temperature.

V ZDA, Mehiki in Kanadi se pričakujejo visoke temperature.
V ZDA, Mehiki in Kanadi se pričakujejo visoke temperature. FOTO: Profimedia

Na vsaki tekmi bo, ne glede na to, kje se bo igrala, ne glede na to, ali bo na stadionu streha in ne glede na temperaturo, triminutni odmor za hidracijo, je dejal glavni organizator mundiala Manolo Zubiria.

Vsak polčas bo po 22. minuti igre prekinjen za tri minute, da se lahko nogometaši okrepčajo in osvežijo s pijačo, čas prekinitve pa bodo nadoknadili v sodnikovem dodatku.

Odločitev je bila sprejeta po posvetovanju s trenerji in televizijskimi hišami, z namenom, da bi "dali prednost dobremu počutju igralcev". V Združenih državah, Mehiki in Kanadi, ki bodo gostile turnir, se namreč pričakujejo visoke temperature. 

Premori za ohladitev so bili stalnica že na svetovnem klubskem prvenstvu.
Premori za ohladitev so bili stalnica že na svetovnem klubskem prvenstvu. FOTO: Profimedia

Premori za ohladitev oziroma tako imenovani "cooling breaks" sicer v nogometu niso nič novega. V primeru visokih temperatur so se jih posluževali že na številnih prejšnjih nogometnih turnirjih, med drugim tudi na svetovnem klubskem prvenstvu, ki so ga letos gostile ZDA in Mehika. 

Prav na klubskem mundialu se je veliko nogometašev pritoževalo nad ekstremnimi razmerami, številne tekme so se začenjale v popoldanskem terminu, temperature pa so velikokrat presegle 38 stopinj Celzija. 

nogomet sp 2026 mundial fifa
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
08. 12. 2025 20.46
To bi moral Tebas uvesti v Laligo že samo zaradi Reala iz Madrida, če je res največji navijač tega kluba, kot se rad hvali
ODGOVORI
0 0
