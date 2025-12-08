FIFA za SP 2026 uvedla obvezne triminutne premore za ohladitev

Na vsaki tekmi bo, ne glede na to, kje se bo igrala, ne glede na to, ali bo na stadionu streha in ne glede na temperaturo, triminutni odmor za hidracijo, je dejal glavni organizator mundiala Manolo Zubiria.
Vsak polčas bo po 22. minuti igre prekinjen za tri minute, da se lahko nogometaši okrepčajo in osvežijo s pijačo, čas prekinitve pa bodo nadoknadili v sodnikovem dodatku.
Odločitev je bila sprejeta po posvetovanju s trenerji in televizijskimi hišami, z namenom, da bi "dali prednost dobremu počutju igralcev". V Združenih državah, Mehiki in Kanadi, ki bodo gostile turnir, se namreč pričakujejo visoke temperature.
Premori za ohladitev oziroma tako imenovani "cooling breaks" sicer v nogometu niso nič novega. V primeru visokih temperatur so se jih posluževali že na številnih prejšnjih nogometnih turnirjih, med drugim tudi na svetovnem klubskem prvenstvu, ki so ga letos gostile ZDA in Mehika.
Prav na klubskem mundialu se je veliko nogometašev pritoževalo nad ekstremnimi razmerami, številne tekme so se začenjale v popoldanskem terminu, temperature pa so velikokrat presegle 38 stopinj Celzija.
