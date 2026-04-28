Fifa za SP razmišlja o omilitvi pravila glede rumenih kartonov

Nogometaši so bili običajno po dveh prejetih rumenih kartonih za eno tekmo suspendirani. Zaradi širitve SP, ki se bo 11. junija začelo v ZDA, Kanadi in Mehiki, z 32 na 48 ekip ter dodatnega kroga v izločilnih bojih (1/32 finala) bodo ta pravila nekoliko omilili. Že doslej so se rumeni kartoni brisali po četrtfinalu. Zdaj se bodo prvič brisali že po skupinskem delu, saj se Fifa po poročanju BBC boji, da bi se precej več nogometašev zaradi dodatne tekme (zdaj šest do morebitnega polfinala) znašlo na robu suspenza in tako ne bi smeli igrati v polfinalu.