Fifa zamočila, Uefa ukrepala: 'To je bilo zelo težko obdobje'

Evropski superpokal: PSG - Aston Villa FOTO: 24ur.com

Omar Artan ima za seboj izjemno burno obdobje. Pred dobrim letom je postal prvi somalijski sodnik, ki je delil pravico v finalu afriške Lige prvakov. Ob koncu lanskega koledarskega leta je prejel nagrado za najboljšega afriškega sodnika leta. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ga je nato uvrstila na seznam delilcev pravice na letošnjem svetovnem prvenstvu, stvari pa so se zapletle, ko je bil Artanu prepovedan vstop v ZDA. "To je bilo zelo težko obdobje. Veliko ljudi sočustvuje z menoj, saj je zelo težko, ko nekdo toliko let trdo dela in naj bi nekaj naredil, potem pa tega ne more. Zelo cenim podporo, ki sem jo prejel z vsega sveta. Zanjo sem resnično hvaležen," je za spletno stran Evropske nogometne zveze (Uefa) povedal Artan, ki bi letos moral postati prvi nogometni sodnik iz Somalije, ki bi sodil na največjem nogometnem odru.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Sprejem za Omarja Artana po vrnitvi iz ZDA v Somalijo Profimedia

Sprejem za Omarja Artana po vrnitvi iz ZDA v Somalijo Profimedia

Sprejem za Omarja Artana po vrnitvi iz ZDA v Somalijo Profimedia

Sprejem za Omarja Artana po vrnitvi iz ZDA v Somalijo Profimedia

Sprejem za Omarja Artana po vrnitvi iz ZDA v Somalijo Profimedia

Sprejem za Omarja Artana po vrnitvi iz ZDA v Somalijo Profimedia











To se zaradi zelo stroge migracijske politike Donalda Trumpa in samega dejstva, da je takšna država gostila svetovno prvenstvo, ni uresničilo, bo pa Artan postal prvi neevropski sodnik, ki bo pravico delil v Evropskem superpokalu. "To bo moja prva tekma v Evropi, kjer je raven nogometa zares izjemna. V veliko čast mi je, da sem bil imenovan za sodnika na tej veliki tekmi. Rad bi se iskreno zahvalil Uefi," je dodal Artan.

Njegova pomočnika bosta Liban Abdoulrazack Ahmed (Džibuti) in Stephen Yiembe (Kenija), četrti sodnik pa bo Rade Obrenovič (Slovenija).

Omar Artan FOTO: Profimedia

34-letnik je v svojem življenju navajen premagovanja zahtevnih ovir. Tragedija mu je zgodaj vzela očeta, odraščal pa je ločeno od matere. Hitro se je zaljubil v nogomet, manjša poškodba pa je dodatno utrdila njegovo željo, da postane sodnik. "Odraščal sem v težkih razmerah, vendar mi to ni preprečilo uresničevanja mojih sanj. Trdo sem delal, da sem prišel do sem. Na to sem zelo ponosen," je še povedal somalijski sodnik. "Če lahko uspe meni, lahko uspe vsakomur. Če želiš postati sodnik, je to najboljša stvar, ki jo lahko narediš. Zato si prizadevaj za to in vztrajaj, ne glede na to, kaj se zgodi, in ne glede na ljudi, ki ti poskušajo preprečiti opravljanje tvojega dela. Vsak dan se nauči kaj novega, izpopolnjuj svoje veščine in, kar je najpomembneje, bodi pošten in dosleden," je naslednji generaciji nogometnih sodnikov sporočil Artan.