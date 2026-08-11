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Nogomet

Fifa zamočila, Uefa ukrepala: 'To je bilo zelo težko obdobje'

Salzburg, 11. 08. 2026 07.00 pred 8 urami 2 min branja 7

Avtor:
Anže Mlakar
Omar Artan

Pred vrati je Evropski superpokal in že pred tekmo je jasno, da bo veliko pozornosti požel glavni delivec pravice Omar Artan. Najboljši afriški sodnik bi moral na letošnjem mundialu spisati zgodovino, ZDA pa so mu po dolgem zasliševanju zavrnile vstop v državo. Fifa je bila na račun tega deležna mnogih kritik, Uefa pa mu je ponudila priložnost sojenja na Evropskem superpokalu.

Evropski superpokal: PSG - Aston Villa
Evropski superpokal: PSG - Aston Villa
FOTO: 24ur.com

Omar Artan ima za seboj izjemno burno obdobje. Pred dobrim letom je postal prvi somalijski sodnik, ki je delil pravico v finalu afriške Lige prvakov. Ob koncu lanskega koledarskega leta je prejel nagrado za najboljšega afriškega sodnika leta. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ga je nato uvrstila na seznam delilcev pravice na letošnjem svetovnem prvenstvu, stvari pa so se zapletle, ko je bil Artanu prepovedan vstop v ZDA.

"To je bilo zelo težko obdobje. Veliko ljudi sočustvuje z menoj, saj je zelo težko, ko nekdo toliko let trdo dela in naj bi nekaj naredil, potem pa tega ne more. Zelo cenim podporo, ki sem jo prejel z vsega sveta. Zanjo sem resnično hvaležen," je za spletno stran Evropske nogometne zveze (Uefa) povedal Artan, ki bi letos moral postati prvi nogometni sodnik iz Somalije, ki bi sodil na največjem nogometnem odru.

To se zaradi zelo stroge migracijske politike Donalda Trumpa in samega dejstva, da je takšna država gostila svetovno prvenstvo, ni uresničilo, bo pa Artan postal prvi neevropski sodnik, ki bo pravico delil v Evropskem superpokalu. "To bo moja prva tekma v Evropi, kjer je raven nogometa zares izjemna. V veliko čast mi je, da sem bil imenovan za sodnika na tej veliki tekmi. Rad bi se iskreno zahvalil Uefi," je dodal Artan.

Njegova pomočnika bosta Liban Abdoulrazack Ahmed (Džibuti) in Stephen Yiembe (Kenija), četrti sodnik pa bo Rade Obrenovič (Slovenija).

Omar Artan
Omar Artan
FOTO: Profimedia

34-letnik je v svojem življenju navajen premagovanja zahtevnih ovir. Tragedija mu je zgodaj vzela očeta, odraščal pa je ločeno od matere. Hitro se je zaljubil v nogomet, manjša poškodba pa je dodatno utrdila njegovo željo, da postane sodnik. "Odraščal sem v težkih razmerah, vendar mi to ni preprečilo uresničevanja mojih sanj. Trdo sem delal, da sem prišel do sem. Na to sem zelo ponosen," je še povedal somalijski sodnik.

"Če lahko uspe meni, lahko uspe vsakomur. Če želiš postati sodnik, je to najboljša stvar, ki jo lahko narediš. Zato si prizadevaj za to in vztrajaj, ne glede na to, kaj se zgodi, in ne glede na ljudi, ki ti poskušajo preprečiti opravljanje tvojega dela. Vsak dan se nauči kaj novega, izpopolnjuj svoje veščine in, kar je najpomembneje, bodi pošten in dosleden," je naslednji generaciji nogometnih sodnikov sporočil Artan.

Evropski superpokal: PSG - Aston Villa
Evropski superpokal: PSG - Aston Villa
FOTO: 24ur.com
nogomet evropski superpokal Omar Artan glavni sodnik

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KOMENTARJI7

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dannyer
11. 08. 2026 13.12
Populizem čeferina. ali ste ga preverili. ker zastojn ga niso blokirali ker so smae težave z somalici. ali je kar koli povezan z al sa bab. ali kar koli drugi orgnaizacijo če je kaj od tega res je to črni madež za čeferina in nogomet.
Odgovori
+0
1 1
žekdo100
11. 08. 2026 11.37
Vsa čast UEFI. Ni sicer lepo se delati norca iz dveh senilnih starčkov, ampak si drugo niti ne zaslužita.
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
11. 08. 2026 10.20
Populizem.
Odgovori
+0
3 3
REAList7
11. 08. 2026 11.49
A boš enako rekel tudi glede obsodb Infantina in bojkota udeležbe oz. sodelovanja njenih tekmovanj? Nekaj so nestrinjanja in ukrepanja proti absurdom in neumnim potezam neumnežev ter pokvarjenih ljudi, kot sta Trump in Infantino, povsem drugo pa je populizem.
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+1
2 1
Banion
11. 08. 2026 08.20
donald se zaveda da so imeli ameriški indijanci pred stoletji tudi težave z migranti in sedaj žive v rezervatih, paranoja in še kaj
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+2
4 2
Lusio
11. 08. 2026 08.10
bravo ceferin.nacionaliste ameriske pa naj vrag pocitra
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+6
10 4
ptuj.si
11. 08. 2026 10.20
Populist.
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+0
3 3
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