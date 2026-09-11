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Nogomet

Bo Maroko gostil finale SP 2030? Fifa odgovarja na glasne špekulacije

Zurich, 11. 09. 2026 14.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Sedež Fifine afriške pisarne se nahaja v Rabatu

Mednarodna nogometna zveza Fifa se je odzvala na izjavo predsednika maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030, in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta.

Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva. To bo šele drugič, da bo afriška država gostila tekme svetovnega prvenstva, potem ko je bila Južna Afrika, tudi z nastopom Slovenije, gostiteljica SP leta 2010.

Fifa je v četrtek medijem poslala izjavo, v kateri je navedla, da bo odločitev o prizorišču finala sprejeta "ob primernem času".

Fouzi Lekjaa, predsednik maroške zveze, naj bi na političnem srečanju v četrtek dejal, da je njegova država že dobila pravico do gostovanja finala.

Hassan II Stadium
Hassan II Stadium
FOTO: Profimedia

"Mesto Benslimane bo na stadionu Hasana II. gostilo finale svetovnega prvenstva. Če je komu to všeč ali ne – in če želi kdo o tem razpravljati, naj razpravlja. Upam, da bo v finalu igral Maroko," je dejal.

Stadion, ki se uradno imenuje Stadion kralja Hasana II., gradijo v bližini Casablance in bo imel 115.000 sedežev.

Fifa je že pred tem zanikala poročanja britanskih medijev, da je njen predsednik Gianni Infantino, ki je deležen številnih kritik, Maroku obljubil finale v zameno za politično podporo pred volitvami za nov predsedniški mandat prihodnje leto.

Fifa nogomet svetovno prvenstvo 2030 Maroko Gianni Infantino

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