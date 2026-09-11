Bo Maroko gostil finale SP 2030? Fifa odgovarja na glasne špekulacije

Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva. To bo šele drugič, da bo afriška država gostila tekme svetovnega prvenstva, potem ko je bila Južna Afrika, tudi z nastopom Slovenije, gostiteljica SP leta 2010.

Fifa je v četrtek medijem poslala izjavo, v kateri je navedla, da bo odločitev o prizorišču finala sprejeta "ob primernem času".

Fouzi Lekjaa, predsednik maroške zveze, naj bi na političnem srečanju v četrtek dejal, da je njegova država že dobila pravico do gostovanja finala.