Kdo jim sploh še verjame? Fifa zanika dodatna izplačila Infantinu

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Britanski časnik The Times je poročal, da naj bi Infantino prejemal še drugo plačo od ameriške družbe, ki jo je Fifa ustanovila za organizacijo svetovnega prvenstva. Omenjena izplačila naj ne bi bila navedena v finančnem poročilu Fife.

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

"Fifa odločno zavrača vse trditve, da ni razkrila finančnih podatkov ali da je kršila statut organizacije. Njene računovodske izkaze neodvisno revidirajo, vsa razkritja pa so skladna z davčnimi predpisi v Švici, ZDA in drugih državah," so poudarili pri Fifi.

Časnik The Times se sklicuje na davčno napoved družbe, ustanovljene za organizacijo svetovnega prvenstva, v kateri je navedeno, da je Infantino leta 2024 prejel še dodatnih 1,76 milijona ameriških dolarjev oziroma 1,6 milijona evrov.

Aleksander Čeferin FOTO: AP

V letnem poročilu je bilo za isto leto navedeno, da so njegovi prejemki znašali 4,274 milijona švicarskih frankov oziroma 4,6 milijona evrov. Po navedbah časnika naj bi bila dodatna izplačila v letih 2025 in 2026 morda še višja. "O letnem plačilu predsednika Fifa in drugih pogodbenih prejemkih odloča neodvisni pododbor za prejemke," so pojasnili pri Fifi.

Najnovejše obtožbe so nove v nizu očitkov na račun prvega moža Fife, ki se je znašel pod valom kritik, potem ko je predstavil načrt trženja poslovnih dejavnosti glede organizacije svetovnih prvenstev. Prav časnik The Times je letos poleti odigral pomembno vlogo pri razkritju teh načrtov.

Sandor Csanyi in Gianni Infantino FOTO: AP

Evropska nogometna zveza (Uefa) in nemška nogometna zveza (DFB) zahtevata, da Infantino preneha opravljati funkcijo predsednika Fife. Infantino se bo v četrtek na zasedanju sveta Fife v Zürichu srečal s svojimi kritiki, ki so tudi člani najvišjega vodstvenega organa svetovne nogometne zveze.

Šestinpetdesetletni Švicar ima za zdaj zadostno podporo svojih zaveznikov iz Afrike, Azije, Južne Amerike in Oceanije ter se bo 18. marca prihodnje leto na volilnem kongresu v maroškem Rabatu potegoval za svoj četrti predsedniški mandat na čelu Fife.