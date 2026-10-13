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Nogomet

Kdo jim sploh še verjame? Fifa zanika dodatna izplačila Infantinu

Nyon, 13. 10. 2026 17.06 pred 24 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Gianni Infantino

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je zanikala medijska poročila o domnevnih dodatnih izplačilih plače predsedniku Gianniju Infantinu. "Fifa predsedniku ne izplačuje druge plače in izpolnjuje vse obveznosti glede razkrivanja podatkov o njegovih prejemkih," so sporočili iz svetovne nogometne krovne organizacije.

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Britanski časnik The Times je poročal, da naj bi Infantino prejemal še drugo plačo od ameriške družbe, ki jo je Fifa ustanovila za organizacijo svetovnega prvenstva. Omenjena izplačila naj ne bi bila navedena v finančnem poročilu Fife.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

"Fifa odločno zavrača vse trditve, da ni razkrila finančnih podatkov ali da je kršila statut organizacije. Njene računovodske izkaze neodvisno revidirajo, vsa razkritja pa so skladna z davčnimi predpisi v Švici, ZDA in drugih državah," so poudarili pri Fifi.

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Časnik The Times se sklicuje na davčno napoved družbe, ustanovljene za organizacijo svetovnega prvenstva, v kateri je navedeno, da je Infantino leta 2024 prejel še dodatnih 1,76 milijona ameriških dolarjev oziroma 1,6 milijona evrov.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin
FOTO: AP

V letnem poročilu je bilo za isto leto navedeno, da so njegovi prejemki znašali 4,274 milijona švicarskih frankov oziroma 4,6 milijona evrov. Po navedbah časnika naj bi bila dodatna izplačila v letih 2025 in 2026 morda še višja. "O letnem plačilu predsednika Fifa in drugih pogodbenih prejemkih odloča neodvisni pododbor za prejemke," so pojasnili pri Fifi.

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Najnovejše obtožbe so nove v nizu očitkov na račun prvega moža Fife, ki se je znašel pod valom kritik, potem ko je predstavil načrt trženja poslovnih dejavnosti glede organizacije svetovnih prvenstev. Prav časnik The Times je letos poleti odigral pomembno vlogo pri razkritju teh načrtov.

Sandor Csanyi in Gianni Infantino
Sandor Csanyi in Gianni Infantino
FOTO: AP

Evropska nogometna zveza (Uefa) in nemška nogometna zveza (DFB) zahtevata, da Infantino preneha opravljati funkcijo predsednika Fife. Infantino se bo v četrtek na zasedanju sveta Fife v Zürichu srečal s svojimi kritiki, ki so tudi člani najvišjega vodstvenega organa svetovne nogometne zveze.

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Šestinpetdesetletni Švicar ima za zdaj zadostno podporo svojih zaveznikov iz Afrike, Azije, Južne Amerike in Oceanije ter se bo 18. marca prihodnje leto na volilnem kongresu v maroškem Rabatu potegoval za svoj četrti predsedniški mandat na čelu Fife.

Razlagalnik

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) je mednarodna krovna organizacija za nogomet, futsal in nogomet na mivki, ustanovljena leta 1904 v Parizu. Njena glavna naloga je upravljanje in razvoj svetovnega nogometa, organizacija mednarodnih tekmovanj, kot je svetovno prvenstvo v nogometu, ter postavljanje pravil igre, ki jih določa Mednarodni odbor za nogometna pravila (IFAB). Sedež organizacije je v Zürichu v Švici.

Neodvisna revizija je postopek, pri katerem zunanja, strokovno usposobljena revizijska družba preveri finančne izkaze organizacije, da bi potrdila njihovo točnost in skladnost z veljavnimi računovodskimi standardi. Cilj revizije je zagotoviti objektivno mnenje o tem, ali finančna poročila pošteno prikazujejo finančno stanje organizacije, kar povečuje preglednost in zaupanje deležnikov, vlagateljev ter javnosti v poslovanje subjekta.

UEFA (Union of European Football Associations) je ena od šestih kontinentalnih konfederacij pod okriljem FIFA. Ustanovljena je bila leta 1954 in deluje kot krovna organizacija za nogometne zveze v Evropi. UEFA je odgovorna za organizacijo najpomembnejših evropskih klubskih tekmovanj, kot sta Liga prvakov in Evropska liga, ter reprezentančnega tekmovanja UEFA evropsko prvenstvo. Poleg tega skrbi za razvoj nogometa, promocijo fair playa in zaščito integritete nogometa na evropski ravni.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Luigi Taveri II.
13. 10. 2026 17.36
Naj FIFA napiše na 50.000 straneh, zakaj bi jim verjeli
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