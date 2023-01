Fifa zaradi navijaških ekscesov na SP kaznovala Srbijo, Mehiko in Ekvador

50 tisočakov za obnašanje, dodatnih 20 za zastavo

Fifa je sporočila, da je Srbiji zaradi dogodkov na tekmi skupine G s Švico dosodila finančno kazen 50.000 švicarskih frankov (skoraj 50.000 evrov) in dodatno kazen zaprtja četrtine stadiona za naslednjo domačo mednarodno tekmo.

Kazen je posledica kršitev 12. člena (neprimerno vedenje igralcev in uradnih oseb) in 13. člena (diskriminacije) ob ugotovljenih navijaških vzklikih in obnašanju igralcev na tekmi s Švico, je pojasnila Fifa.