Fifa zavrnila iransko prošnjo o selitvi tekem v Mehiko

"Fifa se je na koncu odločila, da tekem ni mogoče prestaviti z njihovih prvotnih prizorišč," je Claudia Sheinbaum povedala na novinarski konferenci. Z vidika Fife bi to po besedah mehiške predsednice pomenilo ogromno logistično obremenitev.

Zaradi vojne Iran ni želel igrati svojih treh tekem skupinskega dela v ZDA, ki so sprožile vojaški napad na Islamsko republiko.

Fifa, ki je že pred tem izrazila zadržke glede iranske prošnje, bo letošnje SP izpeljala v ZDA, Mehiki in Kanadi. Na turnirju, ki se bo začel 11. junija, bo prvič igralo 48 reprezentanc.

Iran bo prvo tekmo v skupini G odigral proti Novi Zelandiji predvidoma v Los Angelesu 15. junija. Nato se bo v mestu angelov meril še z Belgijo in za konec v Seattlu z Egiptom.