Fifa želi na naslednjem SP ožeti navijače: vstopnica za finale kar 25.000 dolarjev

Zadnjič, ko so bile tekme svetovnega prvenstva v nogometu odigrane v ZDA, je bila najcenejša vstopnica za obisk tekme skupinskega dela vredna 25 dolarjev (današnjih 54,65 dolarja oziroma 21,5 evra). Najdražja vstopnica za finalni obračun pa je stala takratnih 425 dolarjev (današnjih 1.053,48 dolarja oziroma 907,89 evra). Povprečna cena za ogled finalnega obračuna leta 1994 pa je bila 58 dolarjev (današnjih 126,79 dolarja oziroma 109,26 evra).

31 let pozneje bodo navijači, ki si bodo želeli ogledati veliko finale z najboljših sedežev na stadionu MetLife v New Jerseyju, morali odšteti vrtoglavih 6.730 dolarjev (5.800 evrov). Na sekundarnem trgu za preprodajo že kupljenih vstopnic preko Fifine uradne spletne strani pa naj bi najdražja vstopnica za ogled prestižnega dogodka stala kar 25.000 dolarjev (21.535 evrov). Za primerjavo je najdražja karta na finalu zadnjega svetovnega prvenstva leta 2022 v Katarju stala "pičlih" 1.607 dolarjev (1.385 evrov). Prihodnje leto bodo najcenejše vstopnice za ogled tekem skupinskega dela stale 60 dolarjev (51,7 evra), ampak takih vstopnic bo, sodeč po preteklih izkušnjah, na voljo zelo malo.

Najcenejša vstopnica za ogled četrtfinalne tekme v ZDA bo na voljo v Bostonu za 275 dolarjev (237 evrov), najdražja v tem delu tekmovanja pa bo na voljo v Los Angelesu, kjer bo (ne)srečnega kupca stala 1.690 dolarjev (1.456 evrov). Najcenejša vstopnica za ogled polfinalnega obračuna bo na voljo v Atlanti za 450 dolarjev (308 evrov), najdražja pa 2.780 dolarjev (2.396 evrov).