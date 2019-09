Fifin ultimat Iranu: ženske sodijo na stadione!

Po tragični usodi Sahare Khodayari, poznane tudi pod vzdevkom Blue Girl, so se na socialnih omrežjih v znak solidarnosti iranskim ženskam oglasili številni klubi. Pri Barceloni so zapisali:"Nogomet je šport za vse, tako za moške kot za ženske. Na stadionih bi morali skupaj uživati vsi, ne glede na spol ali veroizpoved." Podobna sporočila so v svet poslali tudi pri Chelseaju, Romi in Betisu. Pri krovni nogometni organizaciji so se na tragedijo sicer odzvali, a je bil njihovo sporočilo sila skopo. "Obžalujemo tragedijo, ki se je pripetila," so zapisali.



Vse odtlej je nogometna javnost čakala na daljši odziv, ki je bil naposled objavljen v četrtek. Oglasil se je Fifin predsednik Gianni Infantino, ki je dejal, da od iranske nogometne zveze pričakuje, da bo bolj dovzetna za zahteve s strani Fife: “Nadejam se čimprejšnjega odziva s strani iranske nogometne zveze na naše zahteve, da to nedopustno zadevo uredijo. Naše stališče je povsem jasno: ženskam mora biti v Iranu omogočen vstop na nogometne stadione. Zavedamo se, da je do tega še dolga pot, a pri Fifi pričakujemo, da se bo situacija začela izboljševati že na oktobrski tekmi med Iranom in Kambodžo.”