Fifino nagrado 'The Best' za najboljšega nogometaša leta prejel Lewandowski

"Najlepša hvala, sem zelo ponosen. To je pravcata čast. Hvala mojim trenerjem in soigralcem. Zelo trdo delamo. Ta nagrada je za vse, ki so v moji bližini. Vse, kar se je zgodilo v preteklem letu ... sanjal sem o tem, da bom zrušil Müllerjev rekord, mislim sem, da je nemogoče, toda uspelo mi je," je ob prejemu nagrade povedal Robert Lewandowski .

Za najboljšega trenerja je bil izbran trener Chelseaja Thomas Tuchel, ki je modre popeljal do presenetljivega naslova v Ligi prvakov. V ženskem nogometu je nagrado za najboljšega trenerja/trenerko dobila Angležinja Emma Hayes, ki vodi žensko ekipo Chelseaja.

V ženski konkurenci je nagrado za najboljšo nogometašico prejela članica Barcelone Alexia Putellas, ki je prejela že prestižno nagrado zlata žoga. V moški konkurenci je to sicer dobil Lionel Messi, ki pa ga je v tokratnem glasovanju premagal Lewandowski. Oba sta bila sicer skupaj s Cristianom Ronaldom uvrščena tudi v najboljšo enajsterico preteklega koledarskega leta. Najboljša enajsterica je: Gianluigi Donnarumma (AC Milan/PSG), David Alaba (Bayern/Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Ruben Dias (Manchester City), Kevin de Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea), N'Golo Kante (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Juventus/Mancheester United), Erling Braut Haaland (Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern) in Lionel Messi (Barcelona/PSG).

Posebna nagrada za Ronalda

Niti 36-letni izvrstno pripravljeni Cristiano Ronaldo ni ostal praznih rok. Prejel je posebno nagrado za svojo športno pot in rekord v številu reprezentančnih zadetkov. "Hvala soigralcem, še posebej tistim iz reprezentance. Zelo sem ponosen. To je posebna nagrada. Zelo spoštujem Fifo. Hvala družini, ženi in otrokom. To je velik uspeh. V čast mi je biti najboljši strelec v reprezentančnem dresu vseh časov. Nogomet igram že od petega leta. Odkar sem prišel na igrišče, sem vseskozi motiviran. Trdo sem delal, a ljubim to igro. Želim si nadaljevati in pričakujem, da bom igral še štiri ali pet let, vse je v glavi. Če dobro paziš na svoje telo, ti bo telo služilo," je ob nagradi pojasnil Portugalec, sicer član Manchester Uniteda.

Žensko najboljšo enajsteirco leta po izboru Fife pa sestavljajo Christiane Endler (PSG/Lyon), Lucy Bronze (Manchester City), Millie Bright (Chelsea), Magdalena Eriksson (Chelsea), Wendie Renard (Lyon), Estefania Banini (Levante/Atletico), Barbara Bonansea (Juventus), Carli Lloyd (New Jersey/NY Gotham), Marta (Orlando), Vivianne Miedema (Arsenal), Alex Morgan (Tottenham/Orlando/San Diego).