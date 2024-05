Sindikat nogometašev zaradi natrpanega koledarja Fifi grozi s stavko

Izvršni direktor združenja PFA, sicer nekdanji napadalec Brightona in madridskega Atletica, že od februarja poziva k spremembam. Meni, da so se znašli na prelomnici. Pravi, da natrpan nogometni urnik ogroža zdravje igralcev in zmanjšuje kakovost športa.

Igralci so vodilni organ svetovnega nogometa Fifo opozorili, da so pripravljeni tudi stavkati zaradi preobremenjenosti, je dejal izvršni direktor združenja profesionalnih nogometašev v Angliji in Walesu PFA Maheta Molango , medtem ko so pri mednarodnemu združenju nogometnih igralcev FIFPro napovedali skupno tožbo več evropskih lig, vključno s špansko La ligo in angleško Premier ligo.

Molango, švicarski odvetnik, je po poročanju britanske radiotelevizije BBC v četrtek ob robu srečanja FIFPro v Londonu razmere ponazoril s primerom, ko je obiskal garderobo enega od klubov in se pogovoril z igralci. Ti so po njegovem mnenju obupani: "Nekateri so rekli: V čem je smisel? Sem milijonar, a nimam niti časa zapraviti denarja."

Zahteve do igralcev so se v zadnjih letih povečale, saj so se razširili turnirji in so se pojavila nova tekmovanja. Igralci in trenerji pravijo, da je na koledarju preveč tekem.

V svetovnem sindikatu igralcev FIFPro, združenju igralcev nogometa v Angliji in Walesu PFA in Združenju svetovnih lig (WLA) grozijo s pravnim postopkom, če Fifa ne bo spremenila smeri in klubskega svetovnega prvenstva leta 2025 ne bo prestavila.