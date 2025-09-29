Fifpro vnovič opozarja na preobremenjen koledar nogometašev

Branilec PSG-ja Achraf Hakimi , ki je v sezoni 2023/24 odigral 53 tekem, jih je v prejšnji sezoni kar 69. Povečanje je posledica mednarodnih klubskih tekmovanj, vključno z novim svetovnim prvenstvom, ki je bilo v Združenih državah Amerike od 14. junija do 13. julija.

To kopičenje tekem predstavlja tveganje za zdravje igralcev, pojasnjuje poročilo in navaja primer španskega vezista Rodrija. Član Manchester Cityja je po nekaj zelo napornih letih zaradi strgane križne vezi v kolenu izpustil skoraj vso prejšnjo sezono, preden se je poleti na klubskem svetovnem prvenstvu ponovno poškodoval. To je še dodatno skrajšalo njegove priprave na prihajajočo sezono.

Fifpro opozarja tudi na zelo kratko obdobje počitka klubov, ki sodelujejo v tem tekmovanju: nobeden od njih svojim igralcem ni dovolil 28 dni počitka, kar je minimalna dolžina, ki jo priporoča sindikat. Enako velja za predsezonsko obdobje, ki naj bi trajalo 28 dni in je bilo letos še posebej kratko – za zmagovalca Lige prvakov PSG le sedem dni.

Več igralcev in trenerjev je pred kratkim kritiziralo preobremenjen urnik, vključno z branilcem Barcelone Julesom Koundejem ter napadalcem Real Madrida Kylianom Mbappejem. "Ne gre samo za vprašanje števila tekem, temveč bolj za vprašanje okrevanja. Potrebujemo le malo več počitka, malo več dopusta, da si regeneriramo telesa in se spopademo z obremenitvijo toliko tekem," je Mbappe dejal v začetku septembra za agencijo AFP.