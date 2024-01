Fifpro: Vse več skrbi glede varnosti nogometašev

Takšna dejanja imajo lahko resne posledice, ker 88 odstotkov članov sindikata pravi, da grožnja z nasiljem vodi do slabšega učinka nogometaša, 83 odstotkov pa jih meni, da to pripomore k težavam z mentalnim zdravjem, kot je na primer depresija.

Ti izsledki temeljijo na pogovorih z igralci, preiskavah 41 nacionalnih zvez, medijskih poročanjih in raziskovalnem delu Joela Rookwooda z univerze v Dublinu.

"Imamo občutek, da je takšen pristop znižal prag za navijače na stadionih do te mere, da nekateri mislijo, da lahko naredijo nekatere stvari, ki jih ne bi smeli," je dejal eden od igralcev v pogovoru za 28 strani dolgo poročilo z naslovom Vpliv nasilja nad nogometaši na njihovem delovnem mestu.

Sindikat igralcev je, kot je navedla hrvaška tiskovna agencija Hina, ugotovil, da so morali nogometaši pogosto sprejemati agresijo z molkom zaradi strahu, da bi to lahko poslabšalo stanje ali vplivalo na njihov status v klubu.

"Glede na to, da raven nasilja narašča, je pomembno, da nogometni deležniki, socialni partnerji in javne institucije okrepijo sodelovanje za ukrepe za varnost igralcev, osebja in gledalcev," je povedal predstavnik Fifproja Alexander Bielefeld. "Klubi, lige in zveze morajo zagotoviti, da imajo igralci kot zaposleni varno delovno okolje," je dodal.

Kar 98 odstotkov članov sindikata je dejalo, da bi bila večja uporaba tehnologije v namen varnosti in prepoznavanja obrazov dobrodošla, prav tako jih 88 odstotkov meni, da bi tudi klubi morali narediti več, da prepovejo vstop nasilnim navijačem.

Predmeti, vrženi s tribun, predstavljajo največjo nevarnost, posebej za vratarje, ki so najbližje navijačem, so dodali v poročilu ter izpostavili, da je dve tretjini anketiranih igralcev reklo, da so prav predmeti s tribun ena od njihovih največjih skrbi.

V prejšnji sezoni je bilo, kot navaja Hina, 114 primerov, ko so morali tekme prekiniti zaradi pirotehnike ali metanja drugih predmetov. Nekaj igralcev je bilo pri tem resno poškodovanih. Težava je tudi rasizem, nasilje pa so občutili zunaj igrišč, nenazadnje je pred meseci resno poškodbo skupil takratni trener Lyona Fabio Grosso, ko so navijači Marseilla napadli klubski avtobus.