Figo vidi Ronalda na SP 2026: Tudi pri 42 letih bo še vedno zabijal

Cristiano Ronaldo je Portugalsko izbrano vrsto popeljal do naslova evropskega prvaka leta 2016. Ima največ nastopov in zadetkov v zgodovini reprezentance z Iberskega polotoka, a ima v zadnjih letih tudi vse več kritikov, ki so prepričani, da si je Portugalsko vzel za "talca".

Očitajo mu, da sicer zelo kvalitetna zasedba trpi, ker se mora še naprej prilagajati Ronaldovemu slogu igre. Močno je bil kritiziran že na evropskem prvenstvu, ko so Portugalci izpadli v četrtfinalu proti Franciji. Spomnimo se samo zapravljene enajstmetrovke v osmini finala proti Sloveniji, ki na njegovo srečo – in našo žalost – ni bila usodna.

Še zdaleč pa niso vsi takšnega mnenja. Nekdanji zvezdnik Barcelone in madridskega Reala Figo je denimo prepričan, da se CR7 še ne bo ustavil. V reprezentančnem dresu ga vidi vse do svetovnega prvenstva v Severni Ameriki prihodnje poletje.