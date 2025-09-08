Figo želi, da Pedri iz Barcelone prestopi v Real Madrid

24. julija 2000 se je svet za nekaj trenutkov ustavil. Takrat je postalo jasno, da bo Barcelonin zvezdnik Luis Figo kariero nadaljeval pri Real Madridu. Kraljevi klub je zanj odštel takrat rekordnih 60 milijonov, s tem pa se je v španski prestolnici začela era galaktikov Florentina Pereza.

Navijači Barcelone so se takrat počutili izdane, Figo pa je na Camp Nou kot nogometaš Real Madrida prvič prišel 21. oktobra. Stadion je bil "okrašen" s transparenti, ki so Figa opisovali kot izdajalca in plačanca, portugalski nogometaš pa kljub vsem kaosu prestopa nikoli ni obžaloval.