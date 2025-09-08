Svetli način
Nogomet

Figo želi, da Pedri iz Barcelone prestopi v Real Madrid

Madrid, 08. 09. 2025 17.53

A.M.
Redki so nogometaši, ki so v svoji karieri zaigrali tako za Barcelono kot tudi za Real Madrid. Lastnik enega najkontroverznejših prestopov v zgodovini je Luis Figo, ki se je pred četrt stoletja iz katalonske v špansko prestolnico preselil za 60 milijonov evrov in s tem dvignil veliko prahu. Portugalski napadalec je zdaj spregovoril o nogometašu, za katerega bi si želel, da gre po njegovih stopinjah – to je 22-letni vezist Pedri.

Luis Figo
Luis Figo FOTO: AP

24. julija 2000 se je svet za nekaj trenutkov ustavil. Takrat je postalo jasno, da bo Barcelonin zvezdnik Luis Figo kariero nadaljeval pri Real Madridu. Kraljevi klub je zanj odštel takrat rekordnih 60 milijonov, s tem pa se je v španski prestolnici začela era galaktikov Florentina Pereza.

Navijači Barcelone so se takrat počutili izdane, Figo pa je na Camp Nou kot nogometaš Real Madrida prvič prišel 21. oktobra. Stadion je bil "okrašen" s transparenti, ki so Figa opisovali kot izdajalca in plačanca, portugalski nogometaš pa kljub vsem kaosu prestopa nikoli ni obžaloval.

Federico Valverde in Pedri
Federico Valverde in Pedri FOTO: Profimedia

Na podlagi prestopa so posneli film z naslovom "Afera Figo: Prestop, ki je spremenil nogomet". Nekdanji nogometni zvezdnik ni imel nikoli težav govoriti o prestopu, ko se je nazadnje dotaknil te teme, pa je o igranju za oba kluba govoril na podlagi današnjih zvezdnikov: "Če bi lahko izbral enega nogometaša, da prestopi iz Barcelone v Real Madrid, bi želel, da je to Pedri."

V nadaljevanju je moral še izbrati igralca za selitev v nasprotno smer. Izpostavil je Federica Valverdeja. Omenjena je opisal kot izjemno zanesljiva in pomembna igralca za njuna kluba.

