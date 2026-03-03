Filipe Luis po zmagi z 8:0 odpuščen z mesta glavnega trenerja

Čeprav so se prepričljivo s skupnim izidom 11:0 uvrstili v finale prvenstva Carioca, so trenerju pokazali vrata. 40-letni nekdanji igralec kluba se je moral posloviti zaradi prejšnjih grehov. Ekipa iz Ria de Janeira je namreč zabeležila najslabši začetek sezone v zadnjem desetletju. Flamengo je izgubil v brazilskem superpokalu proti Corinthiansu in v južnoameriški Recopi proti Lanusu iz Argentine.

"Flamengo sporoča, da Filipe Luis od tega torka ne bo več vodil profesionalne ekipe," so zapisali v izjavi kluba, ki je bil daljnega leta 1895 ustanovljen kot veslaško društvo. "Klub prav tako zapuščata Ivan Palanco, pomočnik trenerja, in Diogo Linhares, kondicijski trener. Flamengo se zahvaljuje nekdanjemu igralcu in trenerju Filipeju Luisu za vse, kar smo dosegli na tej skupni poti."