Nogomet

Filipe Luis po zmagi z 8:0 odpuščen z mesta glavnega trenerja

Rio de Janeiro, 03. 03. 2026 16.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Filipe Luis

Pri brazilskem nogometnem velikanu Flamengu so se odločili za menjavo glavnega trenerja. Kolektiv iz Ria de Janeira se je razšel s Filipejem Luisom, enim najuspešnejših trenerjev v svoji zgodovini. Brazilski klub je to sporočil po zmagi nad Madureiro z 8:0.

Čeprav so se prepričljivo s skupnim izidom 11:0 uvrstili v finale prvenstva Carioca, so trenerju pokazali vrata. 40-letni nekdanji igralec kluba se je moral posloviti zaradi prejšnjih grehov. Ekipa iz Ria de Janeira je namreč zabeležila najslabši začetek sezone v zadnjem desetletju. Flamengo je izgubil v brazilskem superpokalu proti Corinthiansu in v južnoameriški Recopi proti Lanusu iz Argentine.

"Flamengo sporoča, da Filipe Luis od tega torka ne bo več vodil profesionalne ekipe," so zapisali v izjavi kluba, ki je bil daljnega leta 1895 ustanovljen kot veslaško društvo. "Klub prav tako zapuščata Ivan Palanco, pomočnik trenerja, in Diogo Linhares, kondicijski trener. Flamengo se zahvaljuje nekdanjemu igralcu in trenerju Filipeju Luisu za vse, kar smo dosegli na tej skupni poti."

Jorginho, Filipe Luis in Giorgian De Arrascaeta
Jorginho, Filipe Luis in Giorgian De Arrascaeta
FOTO: AP

Nekdanji levi bočni branilec Chelseaja je v Flamengo prišel kot igralec leta 2019 in klubu pomagal osvojiti 10 lovorik, vključno z dvema naslovoma brazilskega prvaka in dvema naslovoma južnoameriškega prvaka, preden je leta 2024 začel svojo trenersko kariero.

Kot trener je Flamengo popeljal do 64 zmag na 101 tekmi, pri čemer je zabeležil le 15 porazov. Decembra je s Flamengom podpisal dvoletno podaljšanje pogodbe. Viri so za ameriško medijsko mrežo ESPN povedali, da se Flamengo pogovarja s portugalskim trenerjem Leonardom Jardimom o prevzemu izpraznjenega trenerskega mesta. Jardim je bil brez službe, odkar je decembra zapustil Cruzeiro.

nogomet filipe luis flamengo

