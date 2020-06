Filippo Inzaghi vrnil Benevento med italijansko elito

Posnetek rajanja Filippa Inzaghija in njegovih varovancev po zmagi nad Juve Stabio, s katero so potrdili naslov prvaka v Serie B:

Benevento ima sedem krogov do konca že neulovljivo prednost. Trenutno je pri 76 točkah, drugi Crotone pa zaostaja za neverjetnih 24. Pri Benevenčanih letos igra kar nekaj zelo poznanih nogometnih imen. Kapetansko vlogo opravlja dolgoletni član Napolija Christian Maggio , devet zadetkov je v tej sezoni zabil bivši Cagliarijev napadalec Marco Sau , v strelsko zelo dobri formi pa je letos tudi Massimo Coda . Ljubitelji slovenskega nogometa ste si ga morda zapomnili v dresu Gorice, ko je bil v sezoni 2013/2014 celo najboljši strelec prve lige, v tej sezoni pa je doslej zabil 7 golov. Velja omeniti še brata Napolijevega zvezdnika Lorenza Insigneja Roberta Insigneja , ki je bil v lanski sezoni iz Neaplja sprva posojen, pred začetkom letošnje pa so ga čarovnice odkupile za milijonov in pol evrov.

Filippo Inzaghi si je z uspehom nekoliko opral trenersko ime, saj so bile dve prvoligaški avanturi pri Milanu in ena pri Bologni zanj vse prej kot uspešne. Nekdanji odlični napadalec Milančanov je v dosedanji trenerski karieri še največ časa preživel na klopi Venezie, ki jo je leta 2017 najprej popeljal v drugo italijansko ligo, sezono kasneje pa bi mu kmalu uspelo še eno napredovanje, a je beneške leve v polfinalu dodatnih kvalifikacij za Serie A izločil Palermo.

Za Benevento je letos en nastop zabeležil tudi slovenski nogometaš Dejan Vokić, ki se je klubu lani pozimi pridružil iz poljskega Sosnowieca. Napadalni vezist je 11 minut dobil ob doslej edinem porazu z naskokom vodilnega moštva druge italijanske lige, ko je bila Pescara boljša s kar 4:0. Vokić je v Sloveniji sicer branil barve Veržeja, Krškega, Maribora in nazadnje Triglava.

Rekordni uspeh in presenetljivo nizka posest

76 točk po 31 tekmah je najboljši izkupiček v zgodovini druge italijanske lige. Absolutni prevladi Beneventa pritrjuje tudi večina statističnih podatkov (oglejte si jih na zgornji grafiki) – najboljša napad in obramba lige in največ ustvarjenih priložnosti. Od ostalih ekip sta le Crotone in Cremonese našega Žana Celarja na vrata nasprotnikov sprožila več strelov, Spezia pa je edina, ki je nasprotnikom dovolila manj strelov od Beneventa. Vsekakor pa preseneča posest žoge Inzaghijevih varovancev, ki v povprečju znaša le slabih 48 odstotkov. V tem statističnem segmentu so čarovnice šele 14. najboljša ekipa lige.