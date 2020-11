Filmski zvezdnik Ryan Reynolds v nakup nogometnega kluba na Otoku

44-letni Ryan Reynolds (med drugim je igral v filmih Snubitev, Deadpool in Katera je prava) ter leto mlajši Rob McElhenney(nastopa v seriji It's Always Sunny in Philadelphia) sta morala prestati glasovanje več kot 2000 članov kluba, ki je v lasti pristašev od leta 2011. Ti so s 1809 glasovi za in 26 proti potrdili prihod novih lastnikov.

Priznani hollywoodski igralec Reynolds se je v nagovoru navijačem zavzel za to, da bosta s solastnikom prisotna na tekmah, ko jima bosta to dopuščali karieri oz. razmere v filmski industriji, po besedah BBC pa bo prva investicija podjetja RR McReynolds, ki je podpisana pod prevzem, znašala nekaj več kot dva milijona evrov.