Finale angleškega ligaškega pokala pred 8000 gledalci

Finale angleškega ligaškega pokala med Tottenhamom in Manchester Cityjem bo 25. aprila v Londonu na Wembleyju potekalo pred 8000 gledalci, je potrdila angleška nogometna zveza (FA). To bo eden od testnih projektov vlade, lokalnih oblasti in FA pri vračanju navijačev na športne stadione.

icon-expand Takole je decembra dva tisočih Arsenalov navijačev spremljalo tekmo Evropske lige. Že prej, 18. aprila, bo na polfinalni tekmi pokala FA med Leicester Cityjem in Southamptonom na tribuni 4000 navijačev, na finalu pokala FA 15. maja pa že 21.000 gledalcev, prav tako na Wembleyju, ki ima sicer 90.000 sedežev. Vse to je "kot pomemben korak" izpostavil prvi mož FAMark Bullingham, ki je izrazil upanje, da bodo na stadionih lahko v omejenem številu kmalu tudi gledalci na drugih tekmah. Stadion Wembley bo med drugim na letošnjem evropskem prvenstvu predvidoma gostil polfinale in finale. Prvenstvo, ki so ga prestavili iz lanskega na letošnje leto, bo potekal med 11. junijem in 11. julijem, nastopilo bo 24 reprezentanc, prvič bo potekalo v dvanajstih evropskih mestih v dvanajstih različnih državah, te pa bodo same določale merila, koliko gledalcem bodo dovolile na tribune stadionov. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke