Finale: Prevlada Chelseaja obrodila sadove: Fernandez izenačil v 65. minuti (1:1)*

V Vroclavu pravkar poteka finalni obračun letošnje izvedbe uefine Konferenčne lige, v katerem moči merita nekdanji evropski klubski prvak londonski Chelsea in Betis iz Seville. Po pričakovanem začetnem otipavanju med moštvoma so do zgodnjega zadetka (že) v 9. minuti prišli španski nogometaši, potem ko je z roba kazenskega prostora z natančnim diagonalnim strelom v levi spodnji kot nemočnega Jorgensena premagal Ezzalzouli. Betis ob polčasu vodi z 1:0*.