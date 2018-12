Kritizirani Kolumbijec heroj Riverja, v Argentini slavje in izgredi

"Nisem razmišljal, sprejel sem žogo, si poiskal prostor, jo umiril in udaril. Za ta strel sem še včeraj vadil. Takšen gol je treba proslaviti,"je po tekmi pred mikrofoni Fox Sportsakar vrelo iz junaka druge finalne tekme pokala Libertadores, kolumbijskega vezista Juana Fernanda Quintera . River Plate je z njegovim golom na madridskem Santiagu Bernabeuu povedel v 109. minuti podaljška in nato preživel napete zadnje minute, ko je Boca s kar dvema igralcema manj (izključitev Wilmarja Barriosa in poškodba Fernanda Gaga ) zadela tudi vratnico.

Delali so do konca "Zelo je bilo težko, vedeli smo, da je Boca zelo taktična ekipa z veliko telesno močjo, a do konca smo delali, začeli smo se jim postavljati po robu in tam smo naredili razliko. Povsem smo si zaslužili zmago in zdaj bo treba proslaviti," je za argentinski športni medij še povedal Quintero, ki je priložnost za igro dobil s klopi in se spremenil v "zlato" menjavo kaznovanega trenerja Marcela Gallarda in njegovega namestnika Matiasa Biscaya .

Mama sporoča kritikom: 'Polom je prinesel zmago Riverju'

"Ta teden sva govorila, ko so se odpravljali na tekmo, in rekla sem mu, da mu ni treba reči karkoli, naj le pokaže, kdo je. Da bo tam pokazal vse in zaprl usta vsem, ki niso verjeli vanj," je bila pred mikrofonom ESPN čustvena Paniaguajeva. "To sem si želela reči pred kamerami za vse, ki so govorili, da je z njim konec in da je polom. Tisti, s katerim je konec, in tisti, ki je polom, je prinesel zmago Riverju, in zdaj so prvaki," je še dodala.

Kljub zmagi na zelenici pa River še ni povsem na varnem, saj naj bi se zdaj začela bitka na sodiščih. Boca je v zadnjih dneh neuspešno pritiskala za prestavitev tekme ali celo zmago za zeleno mizo, medtem ko tudi Riverjevi vodilni možje niso bili najbolj zadovoljni z igranjem tekme na Bernabeuu. Zanimivo: argentinski predsednik Mauricio Macri(dolgoletni predsednik in navijač Boce) naj bi le nekaj ur pred potrditvijo, da bo tekma na sporedu na stadionu Real Madrida, pomembno vplival na odločitev o zvišanju cestnin v okolici Buenos Airesa, kar je neposredno vplivalo na dobiček koncesionarjev, s katerimi je neposredno povezan predsednik kraljevega kluba Florentino Perez...

Trener Boce: Kar zadeva športno plat, je vsega konec

Bocin trener Guillermo Barros Schelottoje večnim tekmecem sicer športno čestital za zmago. Njegova ekipa je imela v prvem polčasu več zrelih priložnosti za gol, prvo je izkoristil šele Dario Benedettotik pred glavnim premorom.

"Čestitam Riverju, to je bila tekma dveh velikih ekip, ki se ne razlikujeta preveč, in razliko je naredil gol Quintera,"se je glasila Schelottova ocena."Ni bilo nič drugače, ker nismo igrali doma v Argentini. Po izključitvi Barriosa se je igralec manj na zelenici poznal. Čutim le žalost, ker nisem prinesel pokala Boci. Težko je govoriti ljudem, če jim ne prinesemo pokala. Menim, da pa bodo ponosni na karakter igralcev tudi po tem, ko smo ostali z enim manj,"je dodal.

"Žalostni smo za vse navijače. Od tistih, ki so prišli, do tistih, ki vedno polnijo tribune. Včasih se zdi, da se nas ne da popraviti. A treba je izpostaviti, kako so se nocoj vedli ljudje. Kar zadeva športno plat, je vsega konec. Kar pa zadeva pravne reči, mora Conmebol (Južnoameriška nogometna zveza, op. a.) sprejeti ukrepe. Ne proti tistemu, ki je pokal osvojil. A kaj takšnega se ne sme zgoditi. Metanje kamnov ni nekaj običajnega."

POSTAVI