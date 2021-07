"Finale? -Hitchcock! Nogomet se ni vrnil domov, šel je v Rim."

Legenda slovenskega nogometa Miran Pavlin je razplet finala primerjal s trilerji, kakršne je uprizarjal angleški režiser Alfred Hitchcock. Kljub temu, da so bili poraženi, meni, da so domačini dosegli lep uspeh. Podobno kot naši južni sosedje, ki so sicer obstali v osmini finala: "Ni mi jasno, kaj njim ni jasno," se je začudil in dodal: "Hrvaška je dosegla veliko, toda javnost je razvajena in zahtevna. Bolna ambicioznost je lahko koristna, nam kaj takšnega manjka!" Takšen je povzetek razmišljanja Mirana Pavlina, s katerim smo se najdlje pogovarjali o minulem Euru, dotaknili pa smo se tudi južnoameriškega prvenstva in pospremili slovenske predstavnike v kvalifikacije za uvrstitev v katerega izmed – po novem – treh evropskih klubskih pokalov. Podrobno pa ... le en klik stran.