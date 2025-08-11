Svetli način
Nogomet

'Finale je finale, na igrišču bosta dve konkurenčni ekipi'

Videm, 11. 08. 2025 06.00

A.M.
V sredo se bo s superpokalnim spektaklom začela nova evropska nogometna sezona. Udarila se bosta zmagovalec Lige prvakov PSG in zmagovalec Lige Evropa Tottenham. Evropska nogometna zveza Uefa je v pripravah na obračun opravila pogovor z bočnim branilcem londonskega velikana Pedrom Porrom, ki napoveduje konkurenčno tekmo.

Nogometaši Tottenhama so do vstopnice za Evropski superpokal prišli z zmago v Ligi Evropa, kjer so v finalu ugnali Manchester United. S tem so si zagotovili tudi mesto v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, ki se začne 16. septembra. "Tekmovati v najpomembnejših evropskih tekmovanjih so sanje vsakega vrhunskega nogometaša. Pogrešal sem Ligo prvakov in vesel sem, da bomo letos igrali v tem tekmovanju. V Ligi prvakov sem že nastopal v dresih Sportinga in Tottenhama. Komaj čakam, da se ponovno začne," je uvodoma povedal Pedro Porro.

Španski desni bočni branilec je domovino zapustil pri 19 letih in okrepil Manchester City, kjer prave priložnosti za dokazovanje ni dobil. Ime si je nato ustvaril na Portugalskem pri Sportingu, od koder ga je Tottenham leta 2023 odkupil za 40 milijonov evrov. Hitro je postal član udarne enajsterice.

Porro je bil v minuli sezoni eden redkih nogometašev Tottenhama, ki se ni ubadal s poškodbami. Odigral je kar 51 od skupno 60 tekem severnolondonskega kluba, Parižani pa so jih odigrali še pet več. Na večini izmed teh je bil francoski velikan izjemno uspešen, saj je vknjižil 49 zmag in osvojil francosko prvenstvo, francoski pokal, francoski superpokal in prestižno Ligo prvakov. "Morali se bomo dobro pripraviti, saj nas čaka velik izziv. Gre za nov finale in na voljo nam je nova trofeja. Zavedamo se, da nam bo nasproti stala odlična ekipa, za moje pojme ena najboljših na svetu. Ampak finale je finale, verjamem, da bosta na igrišču dve konkurenčni moštvi," je zaključil 25-letni Španec.

