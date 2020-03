Finale Lige Evropa 2022 v 'sosednji' Budimpešti

Letos bo finale Lige prvakov v Istanbulu, finale Lige Evropa pa v Gdansku. Prihodnje leto pa bo odločilno tekmo Lige prvakov gostil Sankt Peterburg,Lige Evropa pa Sevilla. Gostitelj prvega finala novoustanovljene konferenčne lige, ki jo bodo uvedli v sezoni 2021/22 kot tretje evropsko klubsko tekmovanje, še ni določen.

Sicer pa bo Uefa v torek v Amsterdamu izvedla tudi kongres in žreb skupin za ligo narodov. Kot trdijo pri krovni evropski nogometni organizaciji, bosta kljub nevarnosti, ki jo predstavlja novi koronavirus, kongres (9.00) in žreb lige narodov (18.00) potekala po prvotnem načrtu.

Na žrebu bo Slovenija, ki bo igrala v ligi C, v tretjem bobnu skupaj z Estonijo, Litvo in Luksemburgom. V tej ligi bodo igrali še Grčija, Albanija, Črna gora, Gruzija (boben 1), Severna Makedonija, Kosovo, Belorusija, Ciper (boben 2), Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan in Moldavija (boben 4).