Finale Lige Evropa tarča kritik: 'Naslednjič naj bo kar na Luni'

Tam bi modri igrali v vsakem primeru, saj so v prvenstvu osvojili tretje mesto, a morda celo bolj kot razplet obračuna je tokrat odmevalo vse, kar je finale na skrajnem evropskem vzhodu obdajalo. Eden največjih zvezdnikov Arsenala, Armenec Henrik Mhitarjan, ni pripotoval z ekipo v Azerbajdžan, saj med državama vladajo napeti odnosi, kljub zagotovilom Evropske nogometne zveze (Uefa) in njenega predsednika Aleksandra Čeferina, da bo Mhitarjan lahko varno igral, pa se je z družino in klubom odločil ostati doma.

Prepotovali več kot 4000 kilometrov

Policisti so na ulicah Bakuja ustavljali Arsenalove navijače z dresi armenskega vezista, to pa je bila le ena od bizarnih prvin tokratnega finala. Pogled na veliko število praznih sedežev ogromnega olimpijskega stadiona prav tako ni navdušil, pri BBC pa do zapisali, da bi bilo na Luni verjetno boljše tudi vzdušje. Finale so označili za "nesrečen in čudno nadnaraven".

Otoški navijači so morali prepotovati več kot 4000 kilometrov do azerbajdžanske metropole, ki z Veliko Britanijo nima neposrednih letalskih povezav. Po mnenju legende angleškega in britanskega nogometa Garyja Linekerja pa so bili ob prihodu na stadion le malce bližje dogajanju kot bi bili v domačem naslanjaču.

'V finalu Lige prvakov bo stadion v istem mestu kot igrišče'

"Menim, da bo ob sobotnem finalu Lige prvakov možno veliko bolj čutiti utrip res velikega dogodka, ko bo tudi stadion v istem mestu kot igrišče," je bil zaradi ogromne razdalje med tribunami in zelenico na Twitterju ciničen Lineker. "Prepotuješ vso to pot, da bi gledal evropski finale, ko pa se usedeš na svoj sedež nisi nič bližje igrišču, kot ko si odšel od doma,"je dodal v enem prejšnjih tvitov.