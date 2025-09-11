Finale Lige prvakov 2027 namesto v Milanu na stadionu Metropolitano v Madridu

Finale lige prvakov 2027 bo namesto v Milanu na stadionu Atletica v Madridu, je na zasedanju v Tirani odločila Evropska nogometna zveza. Ženske se bodo za evropsko klubsko krono v letu 2027 spopadle na finalu v Varšavi.

Protikandidat Madridu za izvedbo finala je bil azerbajdžanski Baku, ki tako še kar čaka na premierno izvedbo finala najmočnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Estadio Metropolitano v Madridu je finale že gostil leta 2019, ko je Liverpool z 2:0 ugnal Tottenham Hotspur. Baku je leta 2019 gostil finale evropske lige, na EP 2021 pa je prestolnica Azerbajdžana gostila štiri tekme. Sprva bi morali finale lige prvakov 2027 gostoti v Milanu, kjer pa imajo prireditelji organizacijske težave s stadionom Giuseppe-Meazza-Stadion, zato jim je Uefa finalno tekmo vzela.

Prihodnje leto bo finale lige prvakov 30. maja na stadionu Puskas-Arena v Budimpešti. Slovenskim ljubiteljem nogometa pa se v neposredni bližini ponuja še en veliki derbi. Uefa je danes izvedbo super pokala zaupala Salzburgu, ki bo tekmo na svoji Red Bull Arena tekmo gostil 12. avgusta prihodnje leto. Uefa je določila tudi nekatere prireditelje tekmovanj v futsalu. Evropsko prvenstvo do 19 let bo leta 2027 v Kazahstanu. Žensko evropsko prvenstvo pa v Osijeku na Hrvaškem. Finale lige prvakov bo prihodnje leto gostila italijanska Pescara.

