Finale Lige prvakov z velikim slovenskim doprinosom

Željko Pavlica skrbi za varnost na finalu Lige prvakov. Zelo odgovorna in pomembna funkcija v teh negotovih časih.

Pod budnim drobnogledom bo sodnik Damir Skomina, ki bo imel prav tako izjemno pomembno in odgovorno nalogo, saj bo pod drobnogledom navijačev in nogometnih funkcionarjev. Vsekakor gre za vrhunec njegove kariere, kar je v izjavi za javnost povedal tudi sam. Vprašanje je, kdaj bo naslednji Slovenec imel čast soditi spet Ligo prvakov, vprašanje pa je tudi, kdaj bo Slovenija spet tako številno zastopana v finalu Lige prvakov kot letos. Tu ne gre pozabiti niti na Skominova pomočnika: to sta Jure Praprotnik in Robert Vukan.

Nekdanji slovenski reprezentant Mile Ačimović je med tehničnimi opazovalci, omeniti pa velja tudi Ilijo Kitića, ki je dela v kabinetu generalnega sekretarja UefeTheodora Theodoridisa.

Tu pa je tudi srečni nagrajenec podjetja Mastercard, mladi Luka Viegele, ki bo imel to čast, da bo v Madridu držal enega od nogometašev ob prihodu na zelenico.