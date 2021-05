'Raketa' Tielemansa sestrelila Chelsea za prvi pokal FA v zgodovini

Schmeichel se ni dal

Varovanci Thomasa Tuchlaso tako kot njihovi sobotni tekmeci začeli previdno, šele v 24. minuti je z razdalje poskušal Mason Mount, žoga pa se je od bloka odbila mimo vrat Kasperja Schmeichla, čigar oče Peter Schmeichelje cenjeno lovoriko veliko pogosteje osvajal v vrstah Manchester Uniteda. Chelsea je imel nekaj trenutkov kasneje novo priložnost, ko pa je Timo Werner "ponagajal" kapetanu Cesarju Azpilicueti, ki je bil v matni situaciji za zadetek.

Leicester je v prvem polčasu ostal tudi brez stebra obrambe Jonnyja Evansa, ki ga je Rodgers nadomestil z veliko prodornejšim bočnim nogometašem Marcom Albrightonom. Še najlepšo priložnost so imeli "lisjaki" po visoki podaji Tielemansa do Jamieja Vardyja, ki je še pred polčasom z glavo zgrešil cilj. Prvi polčas se je odvil celo brez enega samega strela v okvir vrat, v 63. minuti pa je zaspani finale "prebudil" Tielemans, ki je potegnil skozi sredino in z več kot 20 metrov zadel v desni zgornji kot vrat nemočnega Kepe Arrizabalage.

Tuchel se je odzval z aktivacijo Christiana Pulišićain Bena Chilwella, strel slednjega z glavo je v 77. minuti prisebno ustavil Schmeichel. Danec je še lepše posredoval štiri minute pred koncem, ko je bil kos silovitemu voleju Mounta. Ko se je že zdelo, da rešitve za Leicester ne bo, mrežo "lisjakov" je zatresel Chilwell, pa se je oglasila VAR-soba in njegov izenačujoči zadetek, ki bi prinesel podaljšek, razveljavila zaradi prepovedanega položaja. City je zdržal in proslavil velik uspeh s svojimi navijači, medtem ko so tudi zahodni Londončani na kratko pod domov odšli s toplim aplavzom "domačega" sektorja.