Mandarić nasmejan iz Kopra: Olimpija zdržala pritisk za pokalno lovoriko

Olimpija je na Bonifiki prišla do novega pokalnega naslova, skupno sedmega, potem ko je bila prvak že v sezonah 1992/93, 1995/96, 1999/2000, 2002/03, 2017/18 in 2018/19. Zmage "zmajev", pri katerih sta gola dosegla Đorđe Ivanovićin Nik Kapun, so se razveselili tudi v Domžalah, saj so si te tako zagotovile nastop v kvalifikacijah za Konferenčno ligo v prihodnji sezoni. Zasedba iz mesta grofov pa ostaja pri le enem pokalnem naslovu, čeprav je že desetič igrala v finalu. Tokratna zmaga bi jo popeljala tudi v evropska tekmovanja, a se ni izšlo po njenih željah. Celjani so bili prvi, ki so sprožili strel v okvir vrat, v 14. minuti je v kazenskem prostoru poskusil Luka Kerin, toda žogo poslal v naročje Nejca Vidmarja. Podoben scenarij se je odvil tudi v 20. minuti po poskusu Ivana Božićaz roba kazenskega prostora z leve strani.

Novo obetavno akcijo so Celjani izpeljali tudi v 26. minuti, takrat pa je z roba kazenskega prostora neoviran zgrešil cilj Advan Kadušić. V 32. minuti pa je Olimpija povedla, potem ko je Žan Zaletelv obrambi naredil napako, ko je izpustil žogo, za njegovim hrbtom pa je nanjo prežal Đorđe Ivanovićin zadel s približno 12 metrov. Celjani so izenačili že v prvi minuti drugega polčasa, potem ko je Žan Benedičič s podajo v globino našel Božića v kazenskem prostoru, ta pa je nato matiral Vidmarja. Toda vodstvo ni dolgo zdržalo, v 53. minuti je namreč Olimpija spet povedla. V akciji po levi strani je žoga malce po sreči prišla do Nika Kapuna, ki je s 14 metrov premagal Matjaža Rozmana.