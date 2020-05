Finale pokala prvič na Brdu pri Kranju

Prvi polfinale bo na Brdu pri Kranju odigran v torek, 9. junija, ko se bosta pomerila oba prvoligaša, ki sta prezimila v tekmovanju, Aluminij in Mura. Kidričani so v četrtfinalu ugnali Koper, Muraši pa so bili boljši od Domžal. V drugem polfinalnem paru se bosta v sredo, 10. junija pomerila Kalcer Radomlje in Nafta. Lendavčani so za uvrstitev v polfinale v dveh tekmah izločili Rudar Velenje, Radomljani pa so bili boljši od Celja.