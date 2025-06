Finale terjal svoj davek: Inzaghi ni več trener Interja

"Šest osvojenih lovorik, vključno z 20. Scudettom, ter naši pohodi v Ligi prvakov leta 2023 in letos so živi dokaz, koliko je bilo moje delo podprto s skupnim razumevanjem osebja in ostalih v klubu. Zahvaljujem se delničarjem za njihovo neomajno podporo, prav tako predsedniku in njegovim sodelavcem za vsakodnevno pomoč in stalen dialog," je nadaljeval 49-letni strokovnjak.

"Ob vsakem težkem dnevu, kot je današnji, se mi zdi prav, da znova izrazim hvaležnost – tudi za nedavni iskren pogovor, na katerem smo skupaj sklenili zaključiti to čudovito zgodbo. Zadnjo besedo želim nameniti milijonom navijačev Nerazzurrov. Tistim, ki so jokali in trpeli ob porazih in nato slavili ob naših zmagoslavjih. Nikoli vas ne bom pozabil. Forza Inter," je zaključil med navijači zelo priljubljeni Inzaghi.