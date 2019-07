Američanke zanesljivo ubranile svetovni nogometni prestol

Igralke ZDA so ubranile naslov prvakinj in s tem ponovile "niz" Nemk s prvenstev 2003 in 2007. Če so se prve favoritinje prvenstva v prvem polčasu še mučile z Nizozemkami, ki so drugič igrale na SP, so v drugem upravičile svoj status in še četrtič postale svetovne prvakinje. Pred tem sta se ekipi dvakrat merili na prijateljskih tekmah, obakrat so bile ZDA boljše s 3:1. Američanke, ki so na vseh tekmah na tem SP dosegle zadetek v prvih 12 minutah, so imele tokrat več težav. Cel prvi polčas jim ni uspelo premagati junakinje tega dela igre, nizozemske kapetanke in vratarke Sari van Veenedaal , ki je zbrala kar nekaj izvrstnih obramb. Med drugim je v 28. minuti obranila strel Julie Ertz z dobrih desetih metrov, nato pa v 38. in 40. minuti še tri poskuse Alex Morgan (pri enem je žoga zadela tudi vratnico), s šestimi zadetki najboljše strelke prvenstva (toliko jih je dosegla tudi Angležinja Ellen White ).

V 62. minuti so v polju boljše Američanke povedle, ko je sodnica po pregledu z VAR ocenila, da je Stephanie van der Gragt naredila prekršek nad Morganovo. Z bele pike je bila zanesljivaMegan Rapinoe, ki se je s šestim zadetkom na vrhu lestvice strelk tega SP pridružila Morganovi in Whitovi. Ob bolj napadalni igri Nizozemk so Američanke, ki so dobile že 12. zaporedno tekmo na prvenstvih sveta, hitro unovčile več prostora, Rose Lavelle je v 69. minuti prodrla na rob kazenskega prostora in z natančnim strelom zadela za 2:0. V 80. minuti so prvič resneje zagrozile tudi Nizozemke, ko jeSherida Spitse malce zgrešila cilj s prostega strela, to pa je bilo tudi vse, kar so jim Američanke dovolile. Doslej so Američanke štirikrat zmagale (1991, 1999, 2015, 2019), dvakrat so bile zmagovalke Nemke (2003, 2007), po enkrat pa Norvežanke (1995) in Japonke (2011). Zmagovalke finala, ki so bile s 26 goli (rekord na enem SP) tudi daleč najbolj učinkovita ekipa prvenstva, so za finalni uspeh dobile štiri milijone, poraženke pa 2,6 milijona dolarjev.

Sodeč po podatkih Mednarodne nogometne zveze, si je prvenstvo skupno ogledala milijarda ljudi, za primerjavo - moško SP v Rusiji 2018 si je po ocenah Fife ogledalo 3,5 milijarde ljudi.



Izid, SP, finale (Lyon):

ZDA- Nizozemska 2:0 (0:0)

Rapinoe 61./11m, Lavelle 69.



Tekma za 3. mesto (Nica):

Anglija - Švedska 1:2 (1:2)

Kirby 31.; Asllani 11., Jakobsson 22.



Dosedanje svetovne prvakinje:

1991 ZDA

1995 Norveška

1999 ZDA

2003 Nemčija

2007 Nemčija

2011 Japonska

2015 ZDA

2019 ZDA