Finalissimo bodo igrale tudi evropske in južnoameriške prvakinje

Z Evropske nogometne zveze (Uefa) in Južnoameriške nogometne zveze (Conmebol) so potrdili načrte za žensko Finalissimo oz. obračun zmagovalcev evropskega in južnoameriškega prvenstva. Uvodno moško tekmo med Italijo in Argentino pa so razglasili za uspešno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Argentina je v sredo na Wembleyju v dvoboju med zmagovalci Cope Americe in zmagovalci Eura premagala Italijo s 3:0 in tako postala premierna prvakinja Finalissime. PREBERI ŠE Argentinci v prestižnem obračunu ugnali Italijane Vodstvi nogometnih zvez sta bili s tekmo zadovoljni in sta tako predstavili tri nove medcelinske obračune, na čelu z žensko Finalissimo med letošnjimi zmagovalkami Eura, ki bo julija potekalo v Angliji, in Cope Americe, ki bo prav tako julija potekalo v Kolumbiji. icon-expand Aktualne evropske prvakinje so Nizozemke FOTO: AP Na stadionu Estadio Centenario v urugvajskem Montevideu bo avgusta potekalo tudi srečanje med mladinskima ekipama Penarola, zmagovalcem pokala Libertadores do 20 let, in Benfice, zmagovalcem mladinske Lige prvakov. Septembra je v Buenos Airesu načrtovan še turnir štirih ekip v futsalu, kjer se bodo pomerile evropska prvakinja Portugalska, Španija, Paragvaj in južnoameriška prvakinja Argentina. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ženska verzija Finalissime bo nato še letos odigrana v Evropi, in sicer v času enega izmed reprezentančnih premorov. Uefa in Conmebol sta se dogovorili tudi, da si bosta organizaciji še naprej izmenjevali sodnike in da bosta že v naslednjem letu uredili pravila za medsebojno priznavanje trenerskih licenc.