Finančne težave pri Juventusu: odstopila upravni odbor in predsednik Agnelli

Agnelli je klub vodil od leta 2010 in bil odgovoren za eno najuspešnejših obdobij pri Juventusu. V tem obdobju je torinski klub osvojil devet zaporednih naslovov italijanskega prvaka, štiri državne pokale, dvakrat pa je igral v finalu lige prvakov.

Odstopil je tudi nekdanji nogometni zvezdnik Juveja in podpredsednik Pavel Nedved . V klubu je začasno, do imenovanja nove uprave kot direktor ostal Maurizio Scanavino . Naslednja skupščina delničarjev bo 27. decembra, so sporočili.

Nedavno je Juve zašel v silovite težave ne le na športnem, temveč zlasti na finančnem področju. Septembra je klub poročal o rekordni izgubi prejšnje sezone v višini 254,4 milijona evrov.

Nato je posredoval italijanski borzni nadzorni organ, državno tožilstvo pa klub preiskuje tudi zaradi računovodskih goljufij v letih 2018, 2019 in 2020 in nepravilnostih pri prestopih in posojah igralcev. Šlo naj bi za zneske v višini 115 milijonov evrov.

Tožilci v Torinu preiskujejo možnost, da je Juve, ki kotira na italijanski borzi, vlagateljem predstavil lažne računovodske podatke in izdal račune za neobstoječe transakcije v tem obdobju.

Vrsta prestopov, ki vključujejo Juve in druge italijanske klube, je tudi predmet vzporedne preiskave, ki jo je oktobra sprožila Italijanska nogometna zveza (FIGC).

Kar bodo odkrili tožilci, bodo nato posredovali tudi italijanski zvezi, ki ima pooblastila, da klube kaznuje z vrsto kazni, od denarnih kazni do izključitve iz lige. Klub bo "še naprej sodeloval z nadzornimi in pristojnimi organi", so še zapisali pri Juventusu.