Fink ostaja v zeleno-belem

Matic Fink se je pred začetkom sezone 2020/2021 vrnil domov, k ljubljanski Olimpiji, za katero je do zdaj zbral skupno 154 nastopov, tri zadetke in 12 asistenc. Ob podaljšanju pogodbe je 31-letni nogometaš za uradno spletno stran kluba iz slovenske prestolnice dejal: "Vidi se, da klub pravilno razmišlja in ustvarja pravo mešanico mladosti in izkušenj. Izjemno sem vesel in ponosen, da mi je Olimpija spet izkazala zaupanje. To dokazuje, da delam dobro in da moj odnos ni cenjen samo na igrišču, ampak tudi v zasebnem življenju. Vse to pa mi ne bi uspelo brez podpore navijačev. Ko je bilo najtežje, so se vselej izkazali. Presrečen sem, da ostajam doma in da se lahko še naprej borim v svetem dresu."