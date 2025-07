Finke po 16 letih do zmage, Norvežanke boljše od Švicark

S tekmo med Finsko in Islandijo v skupini A se je začelo letošnje 14. evropsko nogometno prvenstvo za nogometašice. Finke so se veselile zmage z 1:0 (0:0) in prvič po letu 2016 dosegle zmago ter si priigrale dobro izhodišče za preboj v četrtfinale. Na večerni tekmi so Norvežanke z 2:1 (0:1) ugnale Švicarke.