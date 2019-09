Finska nogometna zveza bo ženski in moški reprezentanci plačevala enake vsote

Pri finski nogometni zvezi so se odločili, da bodo odslej moški in ženski reprezentanci namenjali enako vsoto denarja, ko gre za nagrade v primeru zmag oziroma neodločenih rezultatov. Za to potezo so se odločili, ker si prizadevajo za bolj odgovorno in predvsem enakovredno družbo, so zapisali na uradni spletni strani.

Finci na čelu s prvim zvezdnikom Teemujem Pukkijem sanjajo uvrstitev na evropsko prvenstvo. FOTO: AP "Isti sanje, isti cilji, ista igra," so zapisali n spletni strani finske nogometne zveze. S tem so postali prva državna zveza, ki se je odločila za izenačitev premij moške in ženske reprezentance. Razlog za to potezo po njihovih besedah tiči v prizadevanju za bolj enakovredno družbo. "Želimo si biti vpleteni v razvoju bolj odgovorne, razumljive in enakovredne družbe. Želimo si, da bi naša odločitev pripomogla k temu, da bi tudi mediji in navijači ženskemu nogometu posvečali več pozornosti," je povedal predsednik zveze Ari Lahti.



Ob razglasitvi odločitve je na Twitterju spregovorila tudi kapetanka finske ženske reprezentance Tinja-Riikka Korpela, ki verjame, da je poteza velik korak k razvoju tega športa:"Ne samo da delimo iste cilje, delimo si tudi isto čast zastopanja naše države. Odločitev ni pomembna samo s finančnega vidika, ampak je tudi dokaz, da sta tako moška kot ženska reprezentanca enako pomembni." Moški reprezentanci sicer v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo prihodnje leto kaže zelo dobro. Po zadnji zmagi nad Grčijo imajo Finci na svojem kontu že 12 točk, medtem ko jih ima tretja Bosna in Hercegovina le sedem. V skupini J sicer vodijo Italiji s 14 točkami. Skupina J