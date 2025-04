Trener Fiorentine poln hvale na račun Celja: Z razlogom so v četrtfinalu

Čeprav se je odločil spočiti nekatere prvokategornike, na klopi je začel tudi z naskokom prvi strelec kluba v tej sezoni Moise Kean , Palladino verjetno ni pričakoval, da bodo njegovi varovanci večino tekme v podrejenem položaju. Imeli so manj posesti žoge (46:54) in si pripravili manj strelov od nasprotnika.

"Sem zadovoljen, odigrali smo dobro tekmo v zelo vročem vzdušju, proti kakovostnemu moštvu, ki v Evropi ni izgubilo devetih zaporednih tekem. Edino obžalovanje je, da smo prejeli zadetek pri vodstvu z 2:0. V tistem trenutku bi morali bolj pametno držati žogo in uspavati tekmo. Škoda, ker smo takrat imeli vse pod nadzorom," je črto pod prvim četrtfinalnim srečanjem s Celjani potegnil Raffaele Palladino .

40-letni strokovnjak, ki klub vodi od začetka letošnje sezone, je nekaj izbranih besed namenil tudi trenerskemu kolegu na klopi Celja Albertu Rieri . "Igrajo lep, atraktiven nogomet. Na sredini imajo odlične posameznike, ki premorejo veliko dinamike in fizične moči. Zato smo jih podrobno analizirali, pogledali smo kar 12 njihovih tekem. Gre za res dobro ekipo."

Na vprašanje enega od italijanskih novinarjev, ali je k temu botroval tudi preveč sproščen pristop, je Palladino odvrnil: "Zdaj že iščemo dlako v jajcu. Nasprotnika smo dobro preučili, pristop mi je bil všeč. Ekipa je odigrala z intenzivnostjo in požrtvovalnostjo. Celje je z razlogom v četrtfinalu, zaslužijo si maksimalno spoštovanje. Škoda za zadetek za 1:2, a s predstavo sem zadovoljen."

Tako kot smo v tej sezoni že navajeni, se Celjani favoriziranega nasprotnika niso ustrašili in so se od prve minute postavili zelo visoko. Da pogumna predstava na koncu ni bila dovolj za vsaj remi, je v veliki meri odgovoren vratar David de Gea , ki je z nekaterimi paradami spomnil na svoje najboljše čase. Povsem ob koncu je sijajno odreagiral po strelu rezervista Edmilsona .

La Gazzetta: Fiorentina si zmage ni zaslužila

Če je trener La Viole na novinarski konferenci razlagal, da je zadovoljen s predstavo in da so njegovi varovanci nadzirali potek srečanja, se naši italijanski novinarski kolegi z njim niso ravno strinjali.

Pri sloviti La Gazzetti dello Sport so denimo zapisali, da si Fiorentina zmage ni zaslužila in da sta bila oba njena zadetka plod individualnih napak celjskih nogometašev. "Vijoličasti si niso ustvarili praktično ničesar. Videti je bilo, da imajo gostje tako fizične kot taktične težave," so med drugim dodali.

Po mnenju Gazzette jih je pred remijem, ki bi bil za Fiorentino prava sramota, rešil zgolj razpoloženi de Gea. Pri tem so že zapisali, da je on edini iz vrst gostov, ki bi si po tekmi zaslužil pivo iz fontane piva v Žalcu.

La Repubblica je zapisala, da je Fiorentina sicer prišla do zmage, a težje od pričakovanj. Kljub prednosti je pred povratno tekmo še vse odprto, opozarjajo: "V Evropi ni nič gotovo, odločala bo povratna tekma. Celje je letos že večkrat dokazalo, kako neugodno je. Naredili bodo vse, da podaljšajo svoje sanje."