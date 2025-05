Betis z golom v podaljšku v finale, Chelsea tudi v drugo slavil

Odigrani sta bili povratni tekmi polfinala nogometne Konferenčne lige. Londonski Chelsea je po zmagi na gostovanju na Švedskem vse opravil že na prvi tekmi (4:1), na Stamford Bridgeu pa je bila zmaga Londončanov minimalna (1:0). Precej bolj negotov je bil obračun Betisa in Fiorentine, ki se je odločal v podaljšku. Španci so povedli, a je Italijanom še v prvem delu uspel preobrat. Do konca rednega dela se mreži nista več tresli. Odločil je gol v podaljšku, ki ga je v 97. minuti za goste zabil Maročan Abde Ezzalzouli (2:2).