Fiorentina edina prepričljiva v večeru minimalnih zmag

Na preostalih tekmah tega po moči tretjega evropskega klubskega tekmovanja, ki je lani potekalo prvič, pa je najvišjo zmago dosegla Fiorentina, ki je v gosteh kar s 4:0 ugnala Brago. Po dvakrat sta zadela Luka Jović in Arthur Cabral .

Karabah je z 1:0 premagal Gent, Trabzonspor pa z enakim izidom Basel. Ludogorec je povedel z zadetkom Igorja Thiaga v deveti minuti, potem pa minimalno prednost uspešno zadržal do konca. Tudi na vseh treh preostalih večernih tekmah je bil izid enak, 1:0. AEK Larnaka je premagala Dnipro-1, Lazio je bil boljši od Cluja, Partizan pa v gosteh od Šerifa Tiraspola.

Sicer pa je bil v Konferenčni ligi to večer minimalnih zmag:

Povratne tekme bodo 23. februarja. Zmagovalce v osmini finala že čakajo Istanbul Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nica, AZ Alkmaar, Djurgardens, Sivasspor in Slovan Bratislava.

Osmina finala bo na vrsti 9. in 16. marca, četrtfinale 13. in 20. aprila, polfinale pa 11. in 18. maja. Finale bo 7. junija v Pragi.

Izidi prvih tekem play-offa za osmino finala konferenčne lige:

Bodö/Glimt - Lech Poznanj 0:0

(Nino Žugelj ni bil v postavi Bodö/Glimta)

Braga - Fiorentina 0:4 (0:1)

Karabah - Gent 1:0 (0:0)

Trabzonspor - Basel 1:0 (0:0)

AEK Larnaka - Dnipro-1 1:0 (0:0)

Lazio - Cluj 1:0 (1:0)

Ludogorec - Anderlecht 1:0 (1:0)

Šerif Tiraspol - Partizan 0:1 (0:1)