Fiorentina in Olympiakos finalista Konferenčne lige

Olympiakos je ogromno delo opravil v Birminghamu, kjer je slavil s 4:2. Ko je Ayoub El Kaabi zadel za še povišanje prednosti grške ekipe v 10. minuti, je bilo jasno, da Angleže čaka zelo težka naloga. Ta je postala nemogoča po tem, ko je isti igralec v 81. minuti podvojil prednost pirejske zasedbe in tako odločil potnika v finale.

Fiorentina je že v sredo na povratni polfinalni tekmi v gosteh z 1:1 remizirala proti belgijskemu moštvu Club Brugge in si s skupnim izidom 4:3 zagotovila nastop v finalu. Prva tekma med tema tekmecema v Firencah se je končala s tesno zmago italijanske ekipe 3:2. Italijani so tako v Belgijo prišli s prednostjo zadetka. A Belgijci so to prednost hitro izničili. Club Brugge je v vodstvo v 20. minuti popeljal Maxim De Cuyper. Toda Fiorentina je bila nevarna, a vseeno skozi tekmo gola ni uspela doseči. To se je le spremenilo v 85. minuti, ko je najstrožjo kazen v zadetek pretvoril Lucas Beltran in Fiorentini zagotovil še drugi zaporedni nastop v finalu tega tekmovanja.

Izida, Konferenčna liga, polfinale, povratni tekmi:

Club Brugge - Fiorentina 1:1 (1:0) /2:2*

De Cuyper 20.; Beltran 85.



Olympiakos - Aston Villa 1:0 (1:0) /4:2*

El Kaabi 10.



*izida prvih tekem