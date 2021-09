Handanovićevi s predstavo, vredno prvakov, Fiorentinin kozarec na pol poln

V torkovem derbiju petega kroga Serie A sta se pomerila Fiorentina in Inter. V prvem polčasu so domači povsem prevladovali, v drugem pa je na zelenico stadiona Artemio Franchi v Firencah pritekla povsem drugačna Interjeva zasedba. Aktualni prvaki so po preobratu slavili s 3:1, strelec enega od zadetkov Edin Džeko pa je po tekmi slišal polno hvale na račun odlične ekipne predstave. Zadovoljen je bil tudi trener Fiorentine Vincenzo Italiano, ki je videl marsikaj pozitivnega.

Fiorentina, ki pod vodstvom Vincenza Italiana letos kaže občutno boljše predstave kot v lanski sezoni, je proti Interju odigrala sijajen prvi polčas, po katerem je vodila z 1:0. V 23. minuti je Samirja Handanovića premagal Riccardo Sottil po lepi ekipni akciji, a bi prednost domačih lahko bila tudi višja. Fiorentina je imela namreč precej zrelih priložnosti, vendar se je bivši slovenski reprezentant v vratih gostov izkazal z nekaj odličnimi posredovanji. Kmalu po začetku drugega polčasa je trener aktualnih prvakov Simone Inzaghi ob igrišču pripravljal dvojno zamenjavo, ko bi z igrišča najverjetneje odšla Matteo Darmin in Edin Džeko. A še preden je prišlo do prekinitve, je prav Darmian v 52. minuti uspel izenačiti na 1:1. Inzaghi se je zato odločil, da s spremembama še malce počaka. Le tri minute kasneje pa ga je demantiral še Džeko, ki je bil najvišji po podaji iz kota. "Moram vprašati trenerja, kaj je videl, da si je premislil," se je po tekmi smejalo napadalcu iz Bosne in Hercegovine.

"Predstava, vredna prvakov," je o igri Interja v Firencah na svoji sredini naslovnici zapisal italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport.

Fiorentina je nato zopet poskušala z napadi, a ni bila tako nevarna kot v prvem delu. Medvedjo uslugo svojim soigralcem je v 78. minuti storil še Nicolas Gonzalez, ko je povsem izgubil živce nad eno od sodniških odločitev, za kar je v nekaj sekundah prejel dva rumena kartona. Inter do konca s številčno premočjo ni več dopustil dvomov o zmagovalcu, zadnji žebelj v krsto domačih pa je v 87. minuti zabil Ivan Perišić za končnih 3:1. Vrhunci tekme Fiorentina – Inter:

Džeko pravi, da se talentirani nogometaši ujamejo

"To je bila zmaga odlične ekipe, kar nenazadnje tudi smo. Trpeli smo v prvem polčasu in na srečo je bilo samo 1:0. Fiorentina je igrala odlično. V nadaljevanju je popustila, mi pa smo bili boljši in hitro smo prišli do dveh zadetkov, po katerih se je tekma obrnila," je srečanje povzel Džeko. Številni so bili mnenja, da se po prihodu iz Rome ne bo ujel z Lautarom Martinezom, a Interjev udarni dvojec v napadu zaenkrat deluje odlično. "Talentirani nogometaši lahko vedno igrajo skupaj. Vesel sem, da sem lahko na igrišču s takšnimi šampioni. Uspela nam je odlična ekipna predstava in upam, da jih bo letos še veliko," je še povedal Džeko, ki je v Firencah vpisal svoj četrti gol te sezone.

Zadovoljen, čeprav lahko obžaluje zapravljene priložnosti

Na drugi strani je bil lahko s predstavo svojih varovancev kljub porazu zadovoljen tudi Italiano. "70 minut smo bili vsaj enakovredni lanskim prvakom. Pomembno je, da kozarec vidimo na pol poln. Igrišče smo zapustili z dvignjenimi glavami. Navijači so nam zaploskali, četudi smo izgubili," je za DAZN povedal nekdanji strokovnjak Spezie. Dodal je še: "V prvem polčasu je Inter le redko prišel do strela, mi pa smo imeli veliko priložnosti, da bi dosegli še drugi zadetek. Po premoru smo stali nekoliko 'pregloboko', tako da so lahko razvili svojo igro in se vrnili v tekmo. A morali bi pričakovati, da se bo zgodilo kaj takega. Inter ima izjemno ekipo s fantastičnimi posamezniki." Črno-modri so s tekmo več zopet skočili na vrh razpredelnice Serie A. Po petih krogih imajo 13 točk, Napoli je na drugem mestu s štirimi odigranimi srečanji in 12 točkami. Tretji Milan jih ima deset, Fiorentina pa je na šestem mestu z devetimi točkami.