Fiorentina na krilih izjemnega Vlahovića rešila točko

Čeprav je dišalo po popolnem preobratu, je v 68. minuti Fiorentini delo otežil Christian Biraghi, ki je prejel še drugi rumeni karton in bil poslan pod predčasno prho. Fiorentinin strateg Italiano se je v 88. minuti odločil iz igršča potegniti Vlahovića, ki je bil s trenerjevo odločitvijo očitno nezadovoljen in na družbenih omrežjih še podkrepil govorice o nesoglasju med njim in klubom. Do konca srečanja so imeli nekaj več od igre gostujoči nogometaši, a številčne prednosti niso uspeli izkoristiti. Vijolični iz mesta lilij so se z 31. osvojeno točko na ligaški lestvici vrinili med petouvrščeno Romo in sedmouvrščeni Juventus, ki beležita enako število točk, Sasssuolo pa je na desetem mestu, a do konca kroga lahko pade na 12.