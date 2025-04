Fiorentina pred povratno tekmo s Celjem le remizirala s Parmo

Ekipa iz Firenc je zaigrala v bolj ali manj udarni postavi, imela terensko premoč, a posebej ni izstopala. Obračun je bil dokaj izenačen, s po eno lepo priložnostjo na obeh straneh. Domača zasedba, ki je neporažena že šest tekem zapored v vseh tekmovanjih, je sicer tudi dosegla en zadetek, a ta ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

Nedeljski spored sta sicer odprli Atalanta in Bologna. Ti se, podobno kot Fiorentina, borita za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov. Ekipa iz Bergama je naredila velik korak k temu, saj je zmagala z 2:0 in je tretja na lestvici. Gola sta dosegla Mateo Retegui, s 23 zadetki prvi strelec lige, in Mario Pašalić. Verona in Genoa sta se razšli brez zadetkov.