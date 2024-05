Fiorentina prvi finalist konferenčne lige

Prva tekma med tema tekmecema v Firencah se je končala s tesno zmago italijanske ekipe 3:2. Italijani so tako v Belgijo prišli s prednostjo zadetka.

A Belgijci so to prednost hitro izničili. Club Brugge je v vodstvo v 20. minuti popeljal Maxim De Cuyper. Toda Fiorentina je bila nevarna, a vseeno skozi tekmo gola ni uspela doseči. To se je le spremenilo v 85. minuti, ko je najstrožjo kazen v zadetek pretvoril Lucas Beltran in Fiorentini zagotovil še drugi zaporedni nastop v finalu tega tekmovanja.