Firminho povedel Brazilce k visoki zmagi nad Bolivijci

Brazilska reprezentanca, za katero je od uvodne minute začel tudi član francoskega PSG Neymar, se je v prvem krogu južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju znesla nad Bolivijo. Brazilci so v domačem Sao Paulu ob močnem deževju zmagali kar s 5:0. Dva zadetka je prispeval nogometaš Liverpoola Roberto Firminho. Neymar, ki si je opomogel po bolečinah v hrbtu, je k zmagi na praznem stadionu Corinthians prispeval dve podaji. Za petkratne svetovne prvake so gole ob Firminhu, ki je zadel v 29. in 48. minuti, dosegli še Marquinhos (15. minuta), Philippe Coutinho (72.) in Bolivijec Jose Maria Carrasco, ki je v 65. minuti dosegel avtogol.

icon-expand Neymar Jr. Renato Tapia FOTO: AP Naslednji torek se bo Brazilija v Limi pomerila s Perujem, državo, ki jo je močno prizadel novi koronavirus, zaradi katerega južnoameriške kvalifikacije potekajo v težkih razmerah. Regija je ta čas eno od od žarišč koronske pandemije, reprezentance pa s strogimi varnostnimi ukrepi preprečujejo, da bi za covidom-19 zboleli tudi njihovi igralci. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na drugi tekmi dneva sta soigralca Josipa Iličića pri italijanskemu prvoligašu Atalanti Duvan Zapatain Luis Murielposkrbela za zmago Kolumbije s 3:0 nad Venezuelo. Zapata je zadel v 16. minuti, Muriel pa je že do polčasa dodal še dva zadetka. Zahvaljujoč visoki zmagi so na vrhu lestvice Brazilci, v uvodnem krogu so zmagali še Kolumbijci, Argentinci in Urugvajci.



Izidi, 1, krog:

Urugvaj - Čile 2:1 Paragvaj - Peru 2:2 Argentina - Ekvador 1:0 Kolumbija -Venezuela 3:0 Brazilija - Bolivija 5:0