Firmino 'odrešil' Brazilijo proti Venezueli

Za Brazilijo na tekmi v Sao Paulu nista zaigrala poškodovana Neymar in Philippe Coutinho, Casemiro pa je manjkal zaradi okužbe z novim koronavirusom. Na začetku je sicer kazalo, da bodo Brazilci hitro povedli, a je sodnik v šesti minuti zaradi prepovedanega položaja razveljavil gol Richarlisona . Braziliji so razveljavili nato tudi drugi gol proti koncu polčasa, ko je mrežo zatresel Douglas Luiz .

Na drugi tekmi je Čile premagal Peru z 2:0. Na stadionu Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos v Santiagu de Chile je bilo vsega konec že po 34. minutah tekme, po zaslugi Artura Vidala. Zvezni igralec milanskega Interja je v 19. minuti matiral obrambo Peruja z lepim strelom zunaj kazenskega prostora v zgornji levi kot gola, nato pa je bil uspešen še v 34. minuti, ko je v gneči pred vrati s telesom potisnil odbito žogo v mrežo.

Brazilija ima po treh odigranih tekmah v boju za mesto med ekipami, ki se bodo pomerile na SP leta 2022 v Katarju, poln izkupiček treh zmag in devetih točk za vodstvo na lestvici. Argentina ima na drugem mestu razvrstitve eno zmago manj. Čile, ki je dosegel prvo zmago, je šesti, Peru, ki še nima zmage, pa osmi. Venezuela in Bolivija sta na repu brez še ene osvojene točke.

Že pred tem je v derbiju kroga Urugvaj premagal Kolumbijo s 3:0 in prišel do druge zmage v kvalifikacijah. Urugvaj je četrti na lestvici, Kolumbija z eno zmago sedma. Edinson Cavani je zadel že v peti minuti, Luis Suarezpa je bil zanesljiv v 54. minuti z bele pike, potem ko je Jeison Murillo grdo z dvignjeno nogo zaustavil Rodriga Bentancurja v kazenskem prostoru. Darwin Gabriel Nunez Ribeiro pa je v 73. minuti postavil končni izid. Cavani je prišel do svojega 51. zadetka za reprezentanco.