Fizioterapevt, ki je po rdečem kartonu na nogometni tekmi postal legenda

Potetovirani Paul Rushing ni povprečen fizioterapevt. Na to namiguje že njegov videz. Po težavnem otroštvu, ko je zaradi ločitve staršev živel pri starih starših, je postal član ameriške vojske. Po zaključku vojaške kariere se je preusmeril v trenutno poslanstvo in po spletu okoliščin postal tudi glavni fizioterapevt moštva iz Philadelphie.

Vseh šest tetovaž na rokah je "plačal" s tem, kar najbolje zna. Tattoo umetnikom je pomagal pri zdravljenju številnih poškodb, oni pa so mu uslugo vrnili s tetovažami. Če Rushing ob igrišču ne privabi dovolj pozornosti, jo je zagotovo na tekmi med New York Cityjem in moštvom, ki ga trenutno zaposluje.

Pred tradicionalno strastnimi navijači iz Philadelphie je stopil v bran enemu od igralcev domačega moštva. Ta je ležal na tleh zaradi domnevne poškodbe, ko je pristopil igralec nasprotnega moštva in ga v želji, da vstane, nežno povlekel za dres. Rushing te geste ni sprejel dobro, nasprotnega igralca je odrinil, ko pa je ta vztrajal, ga je še enkrat bolj odločno opozoril, da njegova prisotnost ni zaželena. Takrat je posredoval sodnik in fizioterapevtu pokazal rdeč karton ter ga poslal "na hladno".

To je eden redkih rdečih kartonov člana domačega moštva, ki so ga domači navijači pozdravili z bučnim aplavzom. V klasičnem ameriškem stilu je Rushing danes že zvezda družbenih omrežij. Philadelphia Union, ki je pred incidentom vodil 1:0, je kljub "fizioterapevtu manj" na igrišču prednost uspešno branil do 89. minute, ko so gostje izenačili. V šesti minuti podaljška rednega dela je Jamajčan Cory Burke poskrbel za novo veselje domačih navijačev, saj je zadel za zmago 2:1.